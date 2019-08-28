香港步入衰世，已經係無可避免嘅事實。家陣日日有示威，夜夜有衝擊，呢，剛過去嘅周六、周日，警民激戰，警方一共拘捕了八十六人，其中一個得十二歲，正一毛都未出齊，已行出來「時代革命」，勇武抗爭，你話香港未來還有希望嗎？



周六、周日「玩」到警察「生命受到嚴重威脅下」，有六警要擎槍，仲喺別無選擇嘅情況下向天開咗一槍示警！阿哥，再咁搞落去，左輪第一滴血恐怕好快就會出現！香港已經到了最危險嘅時候！周六、周日仲衝擊唔夠，周一晚啲如水嘅曱甴又出動圍深水埗警署、黃大仙紀律部隊宿舍同埋天水圍警署。



事實也是檢驗真理的標準。看官，林鄭的所謂「大家都累了」，完全不敢正視當今嚴峻的真相，示威暴力升級，社會動盪不安，香港這個硝煙之城，雖然不至於「白骨露於野，千里無雞鳴」，之不過，香港正處於內憂外患、水深火熱之中！面對重重浩劫，股市固然急挫，外資券商亦繼續唱淡，學者又預料經濟負增長，樓價恐會大跌！



在一片混亂中，旅遊、飲食、零售業嗌晒救命，出口連瀉九個月，企業勢爆破產潮，香港步入肅殺寒冬！而此時此刻，林鄭累了，希望「對話找出路」。阿哥，這畫面多麼滑稽，就好像戰爭就在自家花園，主人耳聾目盲，還吩咐下人沏壺好茶，「一杯落手浮輕黃，杯中萬里春風香」，聽不到外面炮聲隆隆，怡然自得，口舌生津，幾咁閒情寫意！



家陣林鄭不就是這副德性嗎？對話平台找來傳統社會菁英，諸如大學校長，老朽不禁失笑，佢哋連自己嘅學生都搞唔掂，與學生公開對話，不是常碰到一臉灰嗎？依家大學連開學禮都唔敢搞，大學校長根本「教無能」，個個高薪厚酬卻如鵪鶉般，老朽為之痛心疾首。又如前政務司司長唐英年，當年醜聞纏身誠信破產，一味吊吊揈，搵佢對話救香港？林鄭，做乜玩到咁大啊！