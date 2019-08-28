儘管港府一再聲明智慧燈柱不是監控設備，然而上周六依然有二十支智慧燈柱被激進示威者蓄意損壞，完全是荒謬至極、不可理喻的行為。



智慧燈柱是建設香港智慧城市的一個基建，根據政府二○一七年的智慧城市藍圖計劃，智慧燈柱是用來收集城市方面的實時數據，例如空氣質量、交通狀況等，但並不具備人臉識別、讀取身份等功能。智慧燈柱在推行前在立法會進行過諮詢，在安裝前也諮詢過當區的區議會，同時還與個人資料私隱專員公署緊密溝通，種種程序就是為了確保收集的數據不會侵犯到市民私隱。



令人失笑的是暴徒在破壞智慧燈柱內部組件時，將寫有「BLE Locater Model:SPLD01」字眼的藍牙發射器拍下並上載，販賣恐慌聲稱這是內地企業製造的人臉識別系統配件，市民私隱會被特區政府和內地政府掌握。但該組件的功能僅用於提供燈柱地理位置，讓市民手機接收燈柱藍牙信號，而負責供應、安裝有關藍牙發射器的訊科系統有限公司，只是一家本地小型企業。



香港目前已經建成五十支智慧燈柱，但由於現時負責組裝及提供部分技術的公司受到公眾質疑和詆毀，以及公司董事的家人及僱員受到人身安全威脅，該公司宣布完成支援五十支燈柱的相關工作後，不會再投標燈柱相關工作，政治威嚇及欺凌蔓延至香港中小企，嚴重打擊了香港的營商環境。雖然政府還計劃安裝約三百五十支智慧燈柱，並預計二○二一年至二二年完工，但可想而知，未來所有智慧城市建設將困難重重。



拆毀燈柱並製造恐慌，是反對派包藏禍心、誤導市民的行為。據初步計算，損壞燈柱導致的損失高達過百萬港元，而且維修需數月時間。當許多國家和地區都在積極引入智慧科技改善城市管理、建設智慧城市時，反對派卻背道而馳，嚴重延誤香港建設智慧城市的進度，簡直荒謬至極。