過去一星期，示威活動的暴力級數不斷提高，沒有任何收斂的迹象。雖然暴亂尚未平息，但大家已開始反思香港的問題所在，並擔心校園開學出現的各種問題。近日有人揭露，香港某些科目的教科書嚴重偏頗，甚至有鼓動年輕人對抗政府的嫌疑。面對今天的局面，政府根本已有充分理由改革及審查教材，避免學生再接收錯誤不良的價值觀。



一直以來，教育局對高中通識科的教材，均是採取接近放任不理的態度，美其名，此乃讓學界自行因時制宜地設計內容，但實質在操作上是埋下極其危險的陷阱。有些團體甚至藉着撰寫教材的機會，宣揚反政府或反社會的訊息，令學生認為挑戰權威是年輕人應有的特質。更過分的是，教育局居然對此視若無睹，任由教材在各學校之間流傳，實在令人心寒及遺憾。



舉例來說，現時一套來自某出版商的通識課本中，就是由違法佔領的搞手戴耀廷擔任編審作者。當中，部分內容正面評價二○一四年的違法佔領，間接鼓勵學生採取違反法律的方式向政府表達訴求。事實上，在法庭多次的裁決當中，已表明不認同社會有所謂「違法達義」的行為。畢竟犯法便需接受制裁，為何戴耀廷要拉着年輕人，陪他走進監獄蹲牢呢？



另外，有教科書直指中國「蔑視人權」，甚至「危害世界和平」及「威脅資本主義國家」。如此的言論根本不盡不實，亦未能反映國家真正的情況。即使其刊登在報章的評論上，亦會感到其立論偏頗不周，不知為何能出現在中學生的教科書中。對於未成年的學生來說，此等言論會使他們對祖國產生不良印象，因而形成反國家心態，使國民教育更難以在他們身上植根。



於此，教育局不能坐視不理，是有責任向學生灌輸正確的價值觀。多年來，社會一直有聲音要求當局對通識科的教材設立全面的送審制度，但教育局只表示會考慮相關做法的可行性。也許，過去是避免教育界批評當局對教材採取「政治審查」，才採用如此放任不管的下策。眼見時勢的混亂，以及部分教科書離譜萬千，當局該出手時就要出手，實在不明白教育局為何還在投鼠忌器。



另一邊廂，送審或者已經不合時宜，倒不如進一步由政府提供統一教材，並盡快設立常識教育電視，避免再出現任何偏頗難堪的內容。而通識科另一為人詬病之處，就是教師需要花費大量時間和精力準備資料。假如當局有統一版本的官方教材，並適時發放最新的補充議題，一來就可以確保內容的中立客觀；二來亦能節省教師的時間；三來可以使考試制度更趨公平，不會由於不同學校使用的教材而造成不必要的差異。



說到底，還是當局對政策要有承擔，並由有擔當的官員予以執行，才能帶來革新和新的景象。中央政府在「一國兩制」下，信任港人，賦予香港高度自治。二十多年來，香港特區政府一直在管治問題上不能旗幟鮮明，處處退讓，現在連教材亦無法監管。作為香港人，實在情何以堪？