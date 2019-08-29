功夫茶：從來漢奸冇好死　賣港誤國豈能免

國無義，雖大必亡；人無善志，雖勇必傷。歷史告訴大家，做漢奸從來不得好死！抗戰時期，日本人喜歡漢奸又提防漢奸，偏偏好多漢奸不知收斂，得到主子幾塊狗餅就搖到條尾甩咁滯，以為「天下我有」！當年李士群呢個大魔頭，追隨汪精衞投靠日本，為蘿蔔頭幹盡壞事，但因為寸得滯，最終遭日本憲兵毒殺！



嗱，江山代有漢奸出，香港或許受英夷殖民統治百幾年，漢奸基因特別勁！李漢奸垂垂老矣，小漢奸黃衞兵又未入流，講到做漢奸有聲有色，行己無恥、不知良心為何物嘅，條粉腸漢奸黎認第二，怕且冇人夠膽認第一。



各位街坊，嗰條正契弟自從飛去美國朝聖交心後更出力賣港，屎蟲上腦，公然聲稱「為美國而戰」，口放蚊蚋，狂言「遭中國指摘係一種榮幸」！果真係上帝要佢滅亡，先要佢瘋狂。依家條粉腸直頭黐膠咗線，活脫脫一隻美國基因突變嘅狗奴才嘴臉！其妄言惡語連官媒都頂佢唔順，直斥條粉腸為「禍港四人幫」頭號丑角，喺香港呢塊中國土地公然叫囂、煽動顛覆國家！



喂，阿哥，顛覆國家，喺古代即係叛國，唔係車裂都凌遲啦！依家中央政府依法治國，唔人頭落地都起碼坐番十碌八碌喇！



漢奸黎啲衰嘢真係揭極都有，官媒直指佢同「美國國家民主基金會」（NED）有密切關聯，從該會獲取金錢並為其效力，係幕後黑手。嗱，每次衝擊現場，示威者例必手舞美國旗，知點解喇！報道又提到，漢奸黎同美爹之間嘅聯繫，全靠有美國海軍情報背景嘅洋助手負責，呢啲咪叫不近情者多藏奸囉！



睇到喇，漢奸黎同美爹關係「我泥中有你，你泥中有我」，「當今吳三桂」呢個朵點都搣唔甩！冇計㗎，廢柴政府崇洋媚外，律政司甘願做其司法保護傘，姑息養奸，今中央眼見條契弟走火入魔，視一國如無物，公然鼓吹中國崩潰論、共產黨收皮論，你話中央仲唔端正做主人家嘅態度，自己都過意唔去啩！來而不往非禮也，唔直接送佢入秦城監獄，好好招呼呢條正契弟更待何時！



所以幾時都話，香港要止暴制亂，必須從源頭做起，即係擒賊先擒王！將孫子王八蛋打倒在地，叫美國佬知道東方那條龍唔係好惹嘅！中國已經唔係「八國聯軍」任人魚肉嘅中國，東方雄獅已經睡醒，怕你美國佬有牙？有牙又如何？老毛話齋：亦不過係紙老虎咋！



大國博弈，看重嘅還是國家利益，何況係「商人總統」？一個契弟做咗漢奸，未衰前亦不過係人家嘅扯線公仔，衰咗就係棄卒，唔死都如烏蠅碰壁，嗡嗡叫，幾聲淒厲，幾聲抽泣！大家不妨對呢隻禍港誤國嘅大漢奸暴喝幾聲：蒲你也摩！蒲也摩！睇佢點折墮啦！