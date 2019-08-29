正論：暴力升級不可收　香江亂局何時休（上）

「末路驚風雨，窮邊飽雪霜。」反修例政治風暴掀起香港回歸以來最驚天的奪權惡浪，暴力程度不斷升級，中央形容為「出現恐怖主義苗頭」，港府承認「到了目無法紀的程度」，香港被搞得奄奄一息，但反對派猶步步進逼，事先張揚暴亂衝擊陸續有來。是福不是禍，是禍躲不過，香港何去何從，單靠港府和警方之力，毫無疑問只有死路一條。



剛過去的周末和周日，反對派再次將暴亂升級，觀塘及荃葵青遊行演變成暴力衝擊，暴徒反轉東西九龍和新界，不止大量公共設施被毀，商舖被砸，更有警員被投擲汽油彈和持械追打，慌亂間只好鳴槍示警。一波未平一波又起，暴徒連續數晚在深水埗集結，圍堵警署，高聲叫囂，驅之不散，極盡挑釁之能事。就在這個時候，國務委員、公安部部長趙克志突然南下廣州督師，要求公安機關堅決捍衞國家政治安全，守好「南大門」，顯然不是無的放矢。



事實上，距離十月一日新中國建國七十周年還有一個多月而已，這是舉國上下極為重要的大日子，全球矚目，外界更傳聞中央不容香港再亂下去，定出十一前為平亂「死線」。觀乎「副國級」的趙克志親自南下，死線之說並非空穴來風，針對香港的用意可謂彰彰明甚。



事有必至，理有固然。如果港府和警方能有效控制局面，迅速止暴制亂，根本不用勞煩京官南下。所謂堅決捍衞「南大門」者，一來要防止不良訊息傳入內地，嚴防敵對勢力滲透顛覆，這也是外部勢力在港策動「顏色革命」的最終目的，必須堅決制止；二來也是向港府施壓，要求當局加大力度止暴制亂，並釋出平亂訊息，必要時可派遣武警來港鎮暴，絕不會對位處「南大門」之內的香港放任不理。林鄭月娥隨即暗示或檢視俗稱《緊急法》的《緊急情況規例條例》處理暴亂，當然不是巧合這麼簡單。



問題是，林鄭真的會硬起來嗎？這場反修例風暴已持續近三個月，反對派愈來愈猖狂，每個周末港九新界例必火光熊熊，催淚彈橫飛，市民不敢出門，旅客過門不入，百業蕭條經濟插水，連股市都一洩如注，再拖下去，即使不搞出人命，經濟亦必然崩潰。



反對派甚至揚言示威行動陸續有來，包括民陣在「八三一」五周年當日發起遊行，圍堵衝擊中聯辦，廿一界別威脅港府當日若不跪低就會發起全港大罷工。此後還有九月一日再次癱瘓機場，九月二日全港大罷課，學界劃下九月十三日為死線將行動升級，擺明不玉石俱焚不罷休。



可以看見，面對反對派張牙舞爪，來勢洶洶，港府死到臨頭依然活在夢中，所謂的止暴制亂一直限於口頭說了算，林鄭更堅持構建「溝通平台」，以為綏靖投降就能換來苟延殘喘。幾可斷言，檢視《緊急法》又是姿勢大於實際，最終不了了之。君不見，反對派對此反應奇大，毒果報等喉舌更威脅一旦實施《緊急法》，外資必定撤離，香港必定失去獨立關稅區地位，這固然反映《緊急法》擊中反對派要害，但何嘗不反映林鄭被反對派捏住咽喉？以林鄭之恐洋怯外，軟弱無能，敢同反對派正面硬碰才怪。



中央一度將止暴制亂的希望寄託在警隊身上，一方面高度讚揚警隊，激勵士氣；一方面支持警方嚴正執法，速戰速決。很可惜，事實證明警隊只是扶不起的阿斗，表現差強人意，進退失據，只敢驅散，不敢硬起來，一味同暴徒玩「點指兵兵」遊戲，拘捕人數同上街人數不成正比，暴徒散而復聚，完全不放警方在眼內。



最匪夷所思的是，警方面對暴徒被動捱打也就罷了，竟然一連多日發生四宗佩槍飛脫或丟掉子彈的糗事，「地氈式」搜索也不能尋回子彈，最終由市民交還警方。一直以世界一流水準自詡的香港警察，到頭來不堪一擊，添煩添亂，難怪外界質疑警方是否需要返回學堂重新受訓。



事實擺在眼前，港府和警隊都不堪大任，繼續拖下去，別說十一死線前平亂無望，反對派隨時在當日來個更瘋狂的大反撲，誓要中央在全世界面前出醜露乖！可以說，香港已到了最危急的時候，中央再不出手，兩制休矣！



有危也有機。想當年，毛澤東曾多次公開感謝日本侵華，他說：「侵略當然是不好的，但不能單看這壞的一面，正是這一仗，把一盤散沙的中國人民打得團結起來，教育了中國人民……中國人民別無出路，才覺悟起來，才武裝起來進行鬥爭，為解放戰爭的勝利創造了條件。」



對照新中國成立之前，中國經歷了長達八年的日本侵華黑暗時期，當時的艱困甚於今日香港一萬倍，中國歷盡劫難始終安然度過，更迎來了一個新時代：一九四九年中共建國，一九七八年改革開放，一九九七年歷史性收回香港，繼而寫下中國騰飛的傳奇故事。



如今，外部勢力策動空前激烈的「顏色革命」，洋奴漢奸紛紛做帶路黨引洋人入關，這無疑是另一場侵華戰爭。過去中央對兩制仍心存盼望，猶豫不決，但現在已到了不得不丟掉幻想，下定決心動大手術的時候。只要奮起應戰，團結國人，那麼，危機就是轉機，大破之後就是大立，領導人多謝外部勢力的一幕，說不定很快就會重演。兩制到底何去何從，一國如何收拾殘局，明天待續。



（本文分上、下兩篇，下篇明日刊出。）