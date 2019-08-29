世界視線：美伊互伸橄欖枝　以國有苦自己知

美伊關係忽然吹暖風。法國總統馬克龍先邀請伊朗外長扎里夫「突襲」G7峰會，再聯同其他領袖游說美國總統特朗普網開一面，重啟核談判。精誠所至，金石為開，特氏居然一反常態，向六國暗示他願意放鬆極限施壓的戰略，容許多國向伊朗石油生產提供緊急信貸額度，甚至透露可能在幾星期內與伊朗總統魯哈尼會談，令人質疑美方對伊政策是否迎來大轉向，正式放棄將伊朗石油出口逼至歸零的目標，手段由高壓轉為懷柔。



面對如此大塊肥肉，魯哈尼貫徹始終，重申不全撤制裁則談判免問的底線，但他補上一句：「如果我見某人可以解決我國的問題，我會毫不猶豫這樣做，因為這符合國家利益原則。」其實魯哈尼十分擔心他會成為下一個金正恩，害怕握手合照讓特朗普出盡風頭後，撤銷制裁的承諾卻統統落空。金正恩三見特朗普，板門店會面甚至去到隨傳隨到的地步，但美國對北韓的制裁可曾減少過？



美伊是戰是和，決定權暫時落在魯哈尼手上，赴會與否將主宰局勢發展，相信試探一輪虛實後很快會有公布。然而，聽到這個消息，面色最難看的應該是以色列總理內塔尼亞胡了，因為他一直在美伊交惡的前提下押注，狐假虎威，肆意攻擊周邊的什葉派民兵和黎巴嫩真主黨。美伊若握手言和，他的仇伊國策將失去最大的靠山。



今個月內，以軍擅闖黎巴嫩、敍利亞和伊拉克國境施襲，從美方的回應可見轉風向的端倪。美國國務卿蓬佩奧本已表態支持以國行使自衞權，抗衡革命衞隊的威脅，但在特朗普講話幾個小時後，國務院發言人竟透過五角大樓拒絕對伊拉克受襲負責，還掉轉槍頭支持巴格達政府捍衞領土主權，對抗外部勢力──這叫內氏情何以堪？



內氏啞子食黃連，即使不同意特朗普與伊朗人坐下來談判，也不能公然反對，淪為一個乾着急的旁觀者。接下來兩星期，以軍動態可成局勢的指標：若按兵不動，則反映美伊和談有轉機；狂暴出擊，則代表內氏試圖激化局勢不穩，阻撓特魯會成事。