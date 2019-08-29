神州觀察：趙克志高調南下　或釋放平亂信號

國務委員、公安部部長趙克志日前現身廣東調研，強調要嚴厲打擊顛覆滲透破壞和暴力恐怖活動。在本港反對修訂《逃犯條例》引發的動亂愈演愈烈之際，公安部一哥到毗鄰的廣東，顯然不是隔岸觀火，而是針對本港亂局而來，可謂是繼武警大軍集結深圳戒備後，中央再次向外界發出不會「坐視不理」的強烈信號。



趙克志在廣東期間，先在廣州市調研，包括到當地派出所、廣東省公安廳指揮中心等部門視察。他表示，要紮實做好新中國成立七十周年大慶安保維穩工作，堅定信心決心、保持政治定力、增強鬥爭精神。在示威亂港已接近三個月，特區政府依然一籌莫展，反對派激進行動持續升級之時，趙克志南下，當然不會只是考察「十一」安保而已。



自反修例風波引發示威後，雖傳聞有中央大員南下，惟官方均未證實，除了官媒和中央港澳部門表態外，至今未有中央高層評論事件，而副國級的趙克志則是首位在廣東公開亮相的中央政法高層。雖未提及香港局勢，其用意卻不言而喻，除了表明中央高度關注，絕不容許香港局勢失控外，似乎也有親自督陣平亂之意。



中共建政七十周年大慶安保工作，按照過往慣例，重點都在北京及周邊省市，反恐重點則在西部，但此次趙克志卻在華南調研安保工作，顯示中央已將香港的止暴制亂，列入七十周年大慶安保範圍。換言之，中央已劃出底線，「十一」前必須平定香港亂局。



此外，趙克志在廣東強調嚴打滲透顛覆和暴力恐怖活動，當中也透露出，中央認為本港日趨激烈的示威衝突，已有升級為暴力恐怖襲擊趨勢。而港澳辦早前已指本港暴力衝突有「恐怖主義苗頭」。因此，趙克志此番到廣東談反恐，明顯也有敲打、提醒特區政府和本港警方必須加大打擊暴力之意。



值得關注的是，趙克志在廣東特別強調，要深入開展全警實戰大練兵，同時要準確認識當前形勢和風險挑戰，堅決守好國家政治安全「南大門」，堅決捍衞國家政治安全。香港已回歸二十二年，因而趙所提及的「南大門」，自然不會將香港列在「大門」之外。



事實上，中央相關涉港官員也放話指，香港情勢已帶有明顯「顏色革命」特徵，趙克志早前部署全國七十周年大慶安保工作時，也把抵禦「顏色革命」的政治風險列為首要任務。



尤其是，由於特區政府長期縱容美國在港代理人黎智英與其「禍港四人幫」成員不斷煽風點火，扶持港獨勢力，令香港動亂愈演愈烈，導致一國兩制變形走樣，香港淪為反中亂港基地，並直接威脅到國家政治安全，中央顯然已不能再視而不見，必須主動出手撥亂反正。