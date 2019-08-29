香港的暴亂若持續下去，並如近日的暴力不停地升級，香港警察應付不了，中央政府依照《基本法》派遣武警幫助平亂，似乎是必然之事，差別只是那個時候情況惡化到非出兵不可。



出武警當然比出解放軍更為適當，但由中央出兵，震動必大，香港內部和美國主持的國際輿論必定嘩然，因此只是在別無他策之時才可採用的緊急措施。平亂之後，武警歸營，香港的「一國兩制」仍可繼續，只是情況已經大大不同了。



應否出動武警，決定因素是暴亂是否升級、擴大，香港警察是否沒法控制。而武警平亂，可以有幾種可能性：



一是武警協助香港警察平亂。二是武警為主，香港警察作後勤支援。三是武警全面接替香港警察。



三個可能性最大的是第二種。第一種由於武警與香港警察體制不同，指揮系統分開，很難協同行動。第三種的變動太大，武警不熟悉本港地區情況，不易有效執勤。



第二種情況底下，因為武警出動，必然會宣布局部地區或全面戒嚴或宵禁，而且武警的活動相信不止於平亂，不但會對付動亂的暴民，亦應會搜捕暴民及其組織者、支援後勤等，牽涉廣大，在在需要香港警察的協助和支持。但武警出動最大的挑戰是暴民會否激烈抗拒，出現街頭搏鬥和恐怖主義式的城市游擊戰。



暴民武裝有限，面對武警的強大武力和決心，相信難有大規模的抗爭。組織者與為首者更多會聞風而逃，留下的青少年學生與社會青年烏合之眾不可能負隅頑抗。因此，武警一出，暴民便一下子瓦解作鳥獸散，主要的工作便是搜捕與審判。



令人關心的是用《駐軍法》來出動武警平亂，審判會採甚麼方式呢？是讓香港司法制度依特區法來審判，抑或是其他呢？這可能是影響深遠的舉措。這與在平亂之後吸取教訓，「一國兩制」中的香港一制會否作怎樣的改革、改善連在一起，主宰着平亂之後香港的發展。



武警出動，美國及其夥伴必然對中國攻擊，甚或制裁香港。平亂後香港的發展便會面對重大困難和巨大的不確定性。暴亂已經帶來元氣大傷，平亂後的轉變更可能傷及筋骨，恢復需要很多的努力和動作。從香港發展的角度看，最好不用武警出動平亂，但亂局已成，關鍵是特區政府與警察能否盡快平亂。香港不應再說甚麼文明執法、低度武力，迅速平亂需要的是適度強大的武力，平了亂，一切才有機會重整。平了亂，也好使香港的一國兩制有更好的重新開始！