今次反修例風波和暴亂，乃四個方面合力搞出，一是反中亂港集團，二是美英西方外部勢力，三是香港府衙的錯誤路線和港英餘孽的內應力量，四是社會上被各種歪理邪說煽惑起來的民眾。這四個方面，有三個是內因，一個是外因。根據事物發展規律，內因是主，外因是輔，外因通過內因而起作用。



因此，這場風波、暴亂不論以任何方式結束，要根治病因，長治久安，必須在內因的「三個方面」解決問題，不能重複使用過去的老辦法，使用綏靖、包庇、縱容的所謂「香港方法」。二十餘年的實踐證明，這樣的路線和方法解決不了問題，只會令問題愈加嚴重，令反對派、港英餘孽、歪理邪說更加猖狂，更方便外部勢力找到自己的香港代理人，勾結更密，香港更會隨時出現比今次更猛的風波和暴亂。



老話永遠正確：打蛇打七寸，擒賊先擒王。二十多年的博弈表明，反中亂港集團是一股非常頑固的敵對勢力，他們不會改變對中國、對一國兩制的敵對立場和鬥爭方針，不會放棄對香港管治權的奪取，不會放棄勾連外部勢力「和平演變」中國，把香港作為「反共橋頭堡」。有了這樣的立場和企圖，他們已和「港獨」合流，並通過「港獨」與「台獨」、「疆獨」、「藏獨」合流，在風波暴亂中大幹分裂中國的勾當。對他們，北京不可再抱任何幻想，而是以「掃除一切害人蟲」的堅決果斷將其鬥倒。



非常清楚的是，敵對勢力的總指揮、骨幹分子、頭頭腦腦在過往以及今次暴亂中已干犯了香港的多項法律，干犯了「國家安全法」，中港兩地司法機構都可對他們立案調查、起訴和判處，中港只要堅持不懈的運用司法武器，敵對勢力就會土崩瓦解。



對此，尚涉及香江府衙、司法領域內對港英餘孽、無間道的整肅清理，要堅決打掉他們對「敵對勢力」的保護傘。這項工作相當麻煩，但必須做，否則，一國兩制一定被毀。與此同時，在煽惑民眾、鼓吹違法、宣揚暴力、分裂國家、推動「港獨」等方面，反對派喉舌也已干犯諸法，也須一併查辦。