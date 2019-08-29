「謊言重複一千遍就是真理」，有人說這是希特拉宣傳部長戈培爾的名句，也有人說不是，至今沒有定論。其實這句話是誰說的並不重要，重要的是世界上確實有不少人將謊言當成真理。反對派將修訂《逃犯條例》扭曲為「送中惡法」，指所有香港人甚至外國人都有可能被送到內地受審，分明是徹頭徹尾的謊言，經不起任何推敲，結果竟有這麼多人相信，並因此掀起連番政治惡浪，這除了說明香港社會反智，再也找不到其他理由。



正是因為社會反智，許多人失去獨立思考能力，淪為人云亦云的行屍走肉，反對派才能妖言惑眾，輕易以各種謊言欺騙大眾。他們說香港民主自由人權倒退，實際上回歸後的民主自由人權即使談不上完美，也總比回歸前優勝得多；他們將香港稱為「亂世」，實際上香港經濟發達，失業率極低，多數人安居樂業，不管從甚麼角度看都不像是「亂世」；他們說香港人面對「暴政」，實際上港府懦弱無能，中央又「五十年不管」，香港人擁有極為寬鬆的政治環境，無論如何也談不上「暴政」。反對派謊話連篇，邏輯混亂，本來很容易被揭穿，偏偏有許多人不辨是非，一味跟着瞎起哄，包括不少所謂學者和專業人士，他們的學識和智慧都丟到哪裏去了？



最不可思議的是，反對派將反修例遊行人數吹到過百萬甚至兩百萬，即除了老弱病殘、嬰幼兒童及需要上班者，幾乎一半港人參與遊行，這種鬼話竟然也有人相信，你說怪不怪？事實證明，在政治狂熱之下，許多人已被蒙蔽了雙眼，迷失了心智，不懂得分辨是非善惡。他們無視暴徒到處破壞搗亂，反指警方濫用武力，有人甚至將打砸立法會等暴力行為也算到警方頭上，聲稱是警方臥底所為，簡直匪夷所思。



在一個反智社會，真理不是愈辯愈明，而是愈說愈糊塗。香港為何墮落至此，難道不值得港人好好反思？