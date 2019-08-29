《基本法》第一章第一條寫道：「香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分。」內地有其他地方有這樣白紙黑字的法律條文加持嗎？由此可見香港的地位與意義。香港事務是百分之百中國內政，不容外國干預。可是香港的國際金融中心地位，西方國家有大量投資及利益牽涉，再加上對中國市場的野心，不斷有人明知故犯，指手畫腳。



在法國召開的七大工業國集團（G7）峰會於周一閉幕，發表簡短聲明提及香港局勢，強調一九八四年《中英聯合聲明》的有效性，呼籲各方避免使用暴力。這七個國家，包括美國在內，為甚麼會忽然對香港這樣關心？因為中國的強大，亦因為中國的軟弱。世界第二大經濟體發展潛力無限，各國一直想分一杯羹。G7加上野心勃勃的俄羅斯，一有機會肯定組成八國聯軍把中國這頭肥牛宰割。中國有槍有炮，你有我有，無懼外敵挑戰。然而香港的局勢惡化，頃刻間成為國家的軟肋。八國聯軍現在把香港視為宰割中國的利器，以港制華，不用槍炮，也能殺你一個措手不及。特區現在「七國咁亂」，大家不會天真得以為純粹是年輕人的躁動吧？遊行中舉起的美、英旗，勝過任何答案啦。



英國新任首相約翰遜口說支持「一國兩制」，卻繼續對香港局勢說三道四。若真的關心香港人，把居英權還給數十萬BNO持有人吧，口惠而實不至，典型虛偽的英國政客。



對比英國偽君子口蜜腹劍，美國真小人、總統特朗普則肆無忌憚大放厥詞稱不會視香港為中美貿易談判的籌碼，但又望香港問題可以用人道方式解決。早前特氏曾表示假若中國以武力鎮壓香港示威，重演天安門事件，中美很難達成協議。雖然前後矛盾，但就赤裸裸地把香港當作貿戰籌碼，挑戰中方的底線。在民族大義面前，香港絕對不能當作交易籌碼。