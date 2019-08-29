如果東方社會搞政治的人都是奉李宗吾的《厚黑學》為圭臬，西方社會從政的人應率多想做馬基維里《君王論》的信徒。前者臉皮夠厚心子夠黑，後者則狐狸、獅子集於一身，狡猾、兇猛兼而有之。有沒有集東西方「權力學」於大成的例子呢？上一世紀的西方法西斯主義與東方的布爾什維主義庶幾近矣。至於廿一世紀的今天，恐怕只有碩果僅餘的共產國家才可以「當仁不讓」！



大多數從政的人都是說話假大空，而且臉不紅耳不熱。「女主天下」的台灣，蔡英文為了拚連任，最近四處「吹牛」，侈言所有良政都是她的功勞，台灣未來沒有她就不行。但她的「功勞簿」經不起「事實查證（fact check）」，迭遭踢爆造假。蔡英文日前在台中「辣台派」開講時如是說：「誰有這樣的氣魄跟願景，居然在紐約買了一棟大樓，把台灣在紐約所有機關集中在那裏上班，變成一個地標？」「我告訴你，就是我啦！」說得好像真的一樣，卻被當年催生此事的外交官夏立言戳破：紐約辦事處在二○○五年底就啟用，小英二○○六年才出任副院長，不可能主導這項計劃。前總統陳水扁跟着開炮，表示這計劃是游錫堃當閣揆時完成，輪不到蔡英文居功。



功勞造假被戳穿，蔡英文惟有心不甘情不願地說：「這幾天回去查了資料，印象確實記錯了，要跟大家說一聲不好意思，也要謝謝大家的提醒。」她又說要再次感謝當年民進黨的執政團隊，以及外交部同仁的努力，台美關係今天才能夠持續深化，台灣在國際上也持續擁有一席之地。行政院長蘇貞昌受訪時表示：「蔡總統記錯已經跟大眾以及游錫堃前院長致歉，態度務實誠懇。」總統與閣揆，臉皮之厚，可謂不相伯仲。



同樣是「女主天下」的香港，特首林鄭月娥「厚黑」功力深不可測。根據最新的民意調查顯示，林鄭月娥的評分由月初的二十七點九分再跌至二十四點六分，而市民對於政府的滿意率淨值則為負六十三個百分點，創一九九七年有紀錄以來的新低，而且是低處未算低。換言之，她是香港有史以來最多人反對的行政長官，而她所領導的政府亦是有史以來令人最不滿意的政府。林鄭兩個月來多次被問及會否辭職，她不是支吾以對，顧左右而言他，就是表現打死不走的倨傲態度。二○一七年特首選舉論壇，林鄭月娥曾發出「選舉承諾」：「如果香港人的主流意見認為我無辦法再擔任行政長官，我係會辭職。」如今林鄭的民望插水式下挫，而且不會停止，正是「香港人的主流意見認為她無辦法再擔任行政長官」！林鄭卻厚顏無恥，不肯兌現選舉承諾，下台以謝港人！