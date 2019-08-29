香港反修例風暴愈演愈烈之際，廣東及深圳亦有不少動作極具針對性。先有公安部部長趙克志突然南下廣州考察社會治安防控工作，要求公安機關提高見警率、管事率、震懾力，加強情報資訊研判預警、社會面整體防控、突發事件應急處置等，確保及時高效處理各類重大突發事件。這顯然不是無的放矢，美國在港策動顏色革命，最終目的就是利用香港滲透顛覆內地。內地嚴防香港歪風傳入，可謂人之常情。



至於深圳方面，除了中央早前宣布支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」，加快發展成為創新創意產業中心和國際金融中心外，前海蛇口自貿片區管委會昨日亦表示，今年度將安排一點五億元人民幣財政資金，用於支持港澳青年來到前海發展，提供就業創業、租房、交通等各方面的補貼，吸納港澳人才。



一手硬一手軟，意味甚麼，彰彰明甚。不管中央如何三令五申，港府就是無法止暴制亂，香港且有愈來愈亂之勢。雖然美國欲將顏色革命導向內地的如意算盤未打得響，頂多只能將香港搞得奄奄一息，但是預防勝於治療，居安思危才能有備無患。正如有人指出，內地對國泰航空發出重大安全風險警示，固然出於航空安全需要，亦有懲罰國泰帶頭罷工和參與暴亂的意味，但亦不能否認，這是為了阻止香港的不良訊息透過航班傳入內地。不難估計，未來相當長的一段時間，內地會大幅減少訪港旅客，文化交流等活動亦會暫停，香港經濟勢必雪上加霜。



與此同時，中央亦為香港年輕人開一扇門，歡迎他們到深圳創業就業。前海的一點五億元財政資助只是第一波，未來肯定有更多吸納人才的政策出台。長遠而言，深圳必會取代香港。香港未來只有兩條路走：一是融入粵港澳大灣區，成為其中一員，不再是主角；二是中央放棄香港，任由曾經的亞洲四小龍糜爛下去。