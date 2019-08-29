面對當前亂局，有傳香港政府擬動用《緊急法》，一條制訂於一九二二年，塵封已久的殖民地法案。一旦運用，猶如投下核彈，特首頓時被賦予接近獨裁的權力，情況可能比引入武警或解放軍更壞。



早前，有人認為中央會對香港隱忍，因為台灣大選在即，阿爺不欲特區的亂局為民進黨增加票源，所以有機會在關鍵時候向本地反對派讓步云云。事實證明，北京的想法並非如此，反倒是愈走愈硬，儼然將台灣選舉之事置諸度外。



這情況有不同可能性，一者是正如本欄早前所言，中央基本上是將台灣與香港視作兩處地方，各自獨立處理，不會混為一談。況且台灣選民的心態從來變動不居，難以預料，今天民進黨的支持度看來是走俏，下個月又未必如是，故阿爺不大會為台灣之事而動搖治港方針。



但另一個可能性則更壞，就是中央政府已經狠下心來，告訴你，也告訴黨內對「一國兩制」仍深存厚望的人，其實這種管治方式在當代中國人的土地上根本行不通。北京已經對用「一國兩制」統一台灣不存幻想，將來要取回寶島，只能仰仗武力。



設若如是，當然對海峽兩岸人民都是一個壞消息，畢竟戰爭定然是殘酷的。但中央政府要是有此決定，則往後的港、台政策，都要用一個全新的角度審視。以往人們老是認為中央會盡可能善待香港，讓此地成為「一國兩制」的示範區，以吸引台灣回歸祖國，所以對特區會特別容讓。但是此後情況可能有變，香港的反對派不宜再心存僥倖了。



當然，筆者為文，有時只是嘗試提供不同的角度作判斷，讓我們不要老是囿於固定的條條框框去想問題。實際上，暫時還沒有足夠證據證明中共當真會放棄和平解放台灣的意圖。但可以肯定的是，台灣民進黨滿以為香港亂下去，他們就會有便宜可檢，實際上並非如此。