持續近三個月的反修例風暴不但沒有緩和迹象，反而愈演愈烈。民望持續下滑的林鄭月娥亦不得不承認，上周末示威暴力升級，已到目無法紀的程度。當記者問她會否考慮透過《緊急法》處理亂狀，林鄭沒有否定，只說若能提供法治手段止暴制亂，特區政府都有責任檢視，處理衝突的最佳基礎就是法治基礎。



事實勝於雄辯，在「五大訴求，缺一不可」的「時代革命」叫囂下，構建對話平台有何意義！這種自欺欺人、抱薪救火、一味和稀泥的態度，能夠止暴制亂嗎？大佬啊！香港已是危城，面臨管治失控，在此最危險的時刻，警察疲於奔命，還要用紙包火？若然，那就真係將香港推向粉身碎骨嘅深淵！



勇於承擔責任者，必不會逃避現實、掩蓋問題，然而，香港一眾高官，不是離地，就是龜縮，在冷氣房做鍵盤戰士，廢噏無謂，也難怪有論者譏評，香港統治精英的智商也真的沒有比廢青們高多少，長此以往，香港只能成為一潭死水，扔一條活魚進去，很快就會浮出一具死屍；香港只會成為一個深淵，扔一顆石頭進去，都聽不到回聲。



香港因持續的遊行示威和暴力衝擊，搞到旅遊、零售、飲食等行業冇啖好食，經濟下行，提早進入寒冬！林鄭至今仍只會廢噏「繼續以謙卑態度服務香港市民」，唉！一個硝煙圍城的香港，一個被暴徒破壞的城市，市民不敢到油尖旺、荃灣、銅鑼灣等地區消費，因為擔心隨時堵路、港鐵封站而有家歸不得！坦白講，老朽已感到身處香港，能活下去並能準時上班已經很不容易！



正當林鄭「管無能」、香港命懸一線之際，公安部部長趙克志南下，強調公安隊伍要準確認識當前形勢和風險挑戰，要堅守好國家政治安全「南大門」，捍衞國家政治安全，老朽個心才定一定。「時間就是金錢，效率就是生命」，香港已沒有時間留給一味「謙卑」嘅林鄭和龜縮嘅廢官！