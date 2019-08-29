中美貿易戰持續升溫，美國總統特朗普日前宣布，下月起向價值三千億美元的中國商品加徵百分之十五關稅；另一方面，目前被徵收百分之二十五關稅的二千五百億美元中國商品，稅率亦將於十月一日調升至百分之三十。更有甚者，特氏揚言將要求在中國投資的美國企業尋找能代替中國的供應商，甚至乾脆將生產線撤出中國。根據特氏的說法，總統可根據一九七七年生效的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），宣布國家進入緊急狀態，禁制私人企業或某個產業的活動。



美國總統雖然號稱全世界最有權力的人，但是否真的可以一聲令下推出「撤華令」，外界莫衷一是。暫時人們看到的是，特朗普暫緩宣布緊急狀態令，立場似乎有所軟化，但他為了連任無所不用其極，此前為繞過國會獲得興建美、墨邊境圍牆所需資金，亦曾頒布緊急狀態令，會否重施故技，誰也說不準。



特朗普的「撤華令」是否可行，連日來成為美國輿論界的熱議課題。財政部長姆紐欽和國家經濟委員會主席庫德洛刻意保持靈活性，強調美國對華貿易戰還有很多牌可打。有分析指出，以往IEEPA的適用範圍大多限於敵對國家，例如人質危機期間的伊朗，施諸「貿易夥伴」身上，未之有也。更何況，IEEPA只可要求企業將來停止在個別國家投資，法治精神講究「既往不咎」，特氏利用IEEPA要求企業撤出中國，勢必受到司法挑戰。但也有學者指出，特朗普未必需要一刀切要求美國企業撤出中國，而國家是否進入緊急狀態，總統亦有很大演繹空間。事實上，此前特氏亦曾以「國家安全受到威脅」為由，向其他國家的鋼、鋁產品徵收懲罰性關稅，如特氏真的有意實施「撤華令」，最就手莫過於以「知識產權被竊取」作為切入點，限制相關企業在華投資，鑑於法院對涉及國家安全權力的案子一向傾向總統，即使遇到訴訟，也很大可能在法院過關。



然而總統的行政權力是一回事，商界規律卻是另一回事。對於美國大企業來說，中國不僅是一個巨大市場，更是無法擺脫的供應鏈。特別是電子行業，更是難以切斷與中國的聯繫。以蘋果為例，儘管中美貿易摩擦不斷，該公司在中國的供貨、製造廠商近年仍是有增無減。有分析指出，中國目前仍主導着大量零部件的生產，優勢暫時不會被越南等鄰國取代。



正如有企業界人士指出，美國企業在中國的投資已經「大到不能倒」，所謂「撤華令」只是「紙老虎」，充其量只是增加營商前景的不確定性，令企業暫時延後對華投資的計劃而已。



當然，天下熙熙，皆為利來。特朗普要迫使企業撤出中國，辦法多的是。繼續提高關稅，令在中國營運的公司無利可圖，禁止在中國有業務的美國公司參與競投聯邦項目等，皆是特氏後續可打的牌。不管怎麼說，中國挑戰美國世界霸主地位，「遏華」已成美國共和、民主兩黨的共識，即使民主黨總統上場，也難以徹底改觀。在此情況下，中美在各個層面的較量將無可避免，貿易戰晚打不如早打，小打不如大打。