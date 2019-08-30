功夫茶：駐港機構好失威　水馬陣如驚弓鳥

生而為人，總有怕嘅時候。呢，屈原喺佢嘅大作《離騷》就提到佢有七怕，關乎個人和身外嘅都有，個人嘅好似「恐修名之不立」，而關乎身外嘅如「恐皇輿之敗績」。當然，屈原係愛國詩人，憂讒畏譏，多愁善感，終於投江自盡，帶畀我哋一天假期同埋龍舟競賽！

嗱，屈原之所以驚，除咗性格問題，更因為孤立無援。其實有陣時明明唔使咁驚青啫，偏偏有如驚弓之鳥，外人睇上嚟就有點兒那個囉！功夫茶講緊嘅之唔係中央駐港機構中聯辦！明明香港係自己地方，即使尊重「一國兩制」，都冇必要為特區政府指點江山、激揚文字，好歹也要有「一國」嘅尊嚴啩？

功夫茶係話，七二一遊行示威者衝擊中聯辦，又以漆彈擲污國徽及噴上侮辱字句，的確離晒大譜！其後因應七二八嘅中上環遊行，搞到中聯辦要安裝透明膠箱保護國徽，正門外又架設多個大型水馬，仲有警員巡邏添，搞到如臨大敵咁款！最好笑嘅係，之前已有工人於地磚塗抹膠水，疑為防止黑衣暴徒掘磚！功夫茶諗起六、七十年代，獅子山下仲有啲手作仔好似黐膠花、原子粒收音機黐膠線，如今竟進化到黐膠磚，都真係估佢唔到喎！

唉，如水嘅黑衣曱甴，真係咁架勢？唔止中央駐港機構聞之色變，仲搞到雄赳赳嘅警察失晒魂，連日來唔係丟彈匣、佩槍飛脫就係遺失子彈！阿哥，遲吓仲有乜可丟呢？唔通真係要丟埋阿媽？人哋就話丟了西瓜檢芝麻，家陣你哋丟到亂七八糟，出動大批機動部隊，芝麻綠豆都執唔到一粒，嗰粒如銀仔般嘅子彈，都係多得好市民執番畀你哋咋！

功夫茶從以上種種怪雞異象，漸漸開竅，點解中西區警署所謂「加強部署」，主角就係──擔多張櫈──大型威猛嘅兩米高水馬！水馬布陣，縱橫交錯，誰與爭鋒？之但係咁噃，堂堂中央駐港機構，有乜奶油要水馬重重圍困，死氣沉沉，貪好睇咩？照道理，中聯辦位處中西區警署附近，使唔使咁慌失失啊，啲差佬就算丟了子彈，點都仲有把槍啩！靠水馬解救，駐港機構固然面目冇光，警方一樣畀人笑到面黃啫！

唔好話功夫茶往他人臉上貼金，你睇吓人家英國、美國駐港領事館，喺中國地頭，喺「一國」底下，有冇搞到水馬重重包圍咁失威吖？冇吖嘛！何以堂堂中聯辦冇水馬重重圍住，就好似食不知味、睡不安寢呢？

功夫茶認為，中聯辦要拍拍胸脯，不怕甚麼就沒有甚麼可怕，萬佛朝宗轟開水馬，貼出告示：凡搞事破壞者，雖逃必誅！天南地北，十四億人民看着你！切勿以身試法，否則直送秦城監獄，後果自負！嘿嘿，咁先係一國應有之威風嘛！