產評：美謀發世紀債券　鎖低息難滅債洞

美國施行十年量寬，卻無改革經濟結構，政府債務不斷膨脹，至今公共債務已逾22萬億美元！為應付財務危機，近日美國政府表示擬發行五十年、甚至一百年的「世紀債券」，反正長命債長命還。問題是，此舉充其量是鎖定了低息來應付財務開支，卻不能藉此消除債務黑洞，更變相吞噬各國外匯來填氹，損人害己！

回看歷史，○七年美國爆發次按危機，翌年全球出現金融海嘯，當年美國公共債務才11萬億美元。時至今日，美國的公共債務不但未有減少，更已翻了一番有多。美國政府須支付國債利息、軍費、社會福利保障等龐大開支，入不敷支的問題長期未獲正視，只得以債冚債度日。

如今，美國國債孳息率跌至歷史新低，長債孳息比短債孳息還要低，預示經濟衰退風險上升，這足以令美債投資者卻步。美國政府要繼續發債支持財政，便須從債務年期着手。事實上，早有其他國家發行超長期國債，如加拿大有五十年期國債，愛爾蘭、墨西哥、阿根廷均曾發行百年國債。目前，全球負利率債券規模達16萬億美元。在各大央行均準備減息放水救經濟之下，預期利率沒有最低，只會更低，資金避險需求大，只得蜂擁流入債券市場，退休基金和保險企業在長期超低息的環境下，為了控制長期償付風險，「貼息買債」都在所不惜。

美國國債市場是全球規模最大而交投最活的主權債務市場，以美元的國際儲備貨幣地位，想要參加這個「世紀債券」盛宴，不無條件。若然聯儲局肯就範，配合總統特朗普的競選連任活動，繼續減息，甚至再進行量寬放水，那若美國真旳要發行世紀債券，該也不愁銷路。

不過，投資債券並非零風險，涉及的信貸風險、流動性風險及市場利率風險還是不容忽視。到底美國政府的信貸是否無堅不摧？利率是否會長期維持在超低水平？即使能發行更長年期的債券，是否意味政府債務可以無休止地增長，這些問題倒令人困惑。

美國發動貿易戰，是要通過在國際間的離合拉扯舉動，來謀取最大的經濟利益。問題是，以此來滿足內部大美國主義的訴求，以舉債來刺激經濟，不但無助解決經濟結構問題，更如飲鴆止渴，看不見出路。美國恃着「Too Big to Fail」(大到不能倒)，繼續瘋狂舉債，絕非毫無代價。如今全球金融市場正不斷累積風險，「金融黑洞」只會更大更危，到了爆破之時，只怕無人能走避！