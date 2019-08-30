正論：亂而取之大智慧　重奪治權擒禍首（下）

兵者，詭道也。《孫子兵法》開宗明義說明，兵不厭詐是行軍作戰致勝之道，當中有所謂「亂而取之」，意即趁敵人混亂之際就要抓緊時機、乘虛而入。外部勢力在港策動「顏色革命」，將香港攪得周天寒徹，狼子野心，路人皆見。明乎此，中央更應先發制人，端正主人家的態度，實行「亂而取之」，從外部勢力和洋奴餘孽手中重奪香港管治權。

回歸廿二年，香港亂足廿二年，反修例風暴一次過將兩制的深層次矛盾暴露無遺。一言以蔽之：港府無能，政客無良，建制無義，漢奸無恥。淪落到今日這個地步，既有外因也有內因，歸根究柢是內因起作用。如果中央不是錯誤理解回歸的意義，把「五十年不變」當成「五十年不管」，以為換一面旗幟、將港督改為特首就萬事大吉，主權回歸治權不歸，反中亂港集團又豈有可乘之機？香港又豈會亂到一發不可收拾？

今日的香港，暴力衝擊遍地開花，港府以至警隊被動捱打，不足三個月，香港由太平盛世變成百業蕭條，由安全城市變成暴亂之都，再拖下去，恐怕整個香港分崩離析，徹底死亡矣。

無可否認，「一國兩制，港人治港」是中央對港人以至全世界的莊嚴承諾，不能輕言放棄，但我們亦必須承認，「一國兩制」實施至今，荒腔走板，走樣變形，爆發信心危機。最近移民潮再次湧現，連過去鮮有人問津的馬來西亞亦成移民熱門之地，反映港人對前途絕望，已到了慌不擇路的地步。面對如此亂局，中央再不出手重奪管治權，香港便無力回天，現時只有兩條路可走：一是將「一國兩制」改為「一國一制」，一勞永逸；二是「一國兩制」大方向不改，執行上要改，進行大改革大換血。

別以為「一國一制」沒有市場，隨着愈來愈多港人看清反對派的真面目，對無日無之的暴亂深惡痛絕，渴望中央出手撥亂反正的呼聲此起彼落。問題是，由兩制改為一制的代價非常巨大，反對派口中的撤資潮、失去獨立關稅區地位等問題勢必一語成讖。中央單是托市已需耗費九牛二虎之力，動用的儲備肯定達到天文數字，承受的壓力極大。外部勢力亦不會放過大做文章的機會，隨時對北京和香港實施制裁。本來，以中國今日的國力，西方的槍炮導彈都不足為懼，奈何中央最怕國際輿論「口水彈」，有理說不清，這顯然不符合中港利益。

故此，剩下來的選項清楚不過，要收拾殘局，重建人們對「一國兩制」的信心，中央必須正視自己過去所託非人，以刮骨療毒的決心為兩制進行大刀闊斧的改革。現在的情況已是十萬火急，止暴制亂宜早不宜遲，中央大可啟動《基本法》第十八條，由人大宣布將全國性法律在港實施，出動武警平亂，此後武警可成為常規軍，做到有備無患，令反中亂港集團不敢造次。

接着，就是為兩制動大手術。知亂之所起，方能治之。香港所有亂象皆源自司法不公，刀把子仍由外部勢力牢牢把持，司法獨立變成司法獨大，「反中亂港逢凶化吉，愛國愛港粉身碎骨」仍然是特區主旋律。人大可透過釋法修補漏洞，不容外籍人士出任司法機構以至港府任何職位，並重設港英時期的政治部，對公務員進行嚴格政治審查，為建立全面管治權打下牢實根基。

可以說，香港五年一小鬧，十年一大鬧，現在更是愈鬧愈兇，連公務員都跳出來反政府，正是司法助紂為虐、姑息養奸的結果。《基本法》雖然訂明「港人治港，高度自治」，但反對派將「港人治港」當成空子來鑽，變成洋奴餘孽治港，洋法官治港，漢奸走狗亂港，這些漏洞必須修補。事實上，中央一直強調「一國兩制，港人治港，高度自治」，但何謂港人，以出生地為準，還是以持有永久居民身份證為準，以至自治的高度有多高，一直語焉不詳。

設計「一國兩制」的鄧小平亦只強調以愛國者為主體的港人治港，反對派由是將此當成兩制凌駕一國的擋箭牌，高度自治變成絕對自治，導致香港亂象叢生。要填補這些灰色地帶，港人治港、高度自治便必須重新演繹，重新釐清，人大釋法便可起一錘定音的作用。

須知悠悠萬事，國安為大。香港是中國的香港，兩制不能凌駕一國，《基本法》不能凌駕《憲法》，香港不能成為危害國家安全之源。人大釋法是尚方寶劍，過去五次出手都做到一錘定音，今次寶劍再出鞘又有何妨？

收拾好司法部門，打破反中亂港集團的保護傘，「警察拉人，司法放人」保證不再發生，一切就易辦。擒賊先擒王，由內地官媒怒批壹傳媒黎智英是「民族敗類當代漢奸」、揭發他收受美國資金搞亂香港，到港澳辦點名他是今場反修例風暴的幕後黑手，再到中央政法委將他及其身邊走狗：李柱銘、陳方安生、何俊仁統稱為「禍港四人幫」，一再顯示中央非常清楚香港所有禍源皆來自黎智英。

這兩個多月來，黎智英多次在遊行中帶頭，每日都在報章上煽惑，更同美國國安人員密謀於暗室，叫囂「香港為美國而戰」，甚至揚言「不怕解放軍」，狂妄至極。即使是西方民主社會，這些都是頭號叛國罪行，絕無可能逍遙法外，偏偏在香港竟當成是「言論自由」、「一國兩制」的高度體現，簡直匪夷所思。

老虎不發火就會被當成病貓。中央必須拿出民族大義的威風，依法重判漢奸走狗，將他們釘在歷史恥辱柱上。當禍首被除，資金鏈被斬，整場政治暴亂就只有偃旗息鼓一途。蛇無頭而不行，五年前佔中就是很好的例子，戴耀廷等主要搞手在佔中爆發約兩個月後自首，整場鬧劇頓失方向，結果佔領之亂很快就無疾而終。今次也是一樣，當示威者失去背後金主支援，反對派失去總指揮，上街人數肯定即時大減三分之一甚至一半，彈盡糧絕，師老兵疲，無以為繼，還可以鬧出甚麼花樣？

前途是光明的，道路是曲折的。中國正處於百年未見的大變局，獨領風騷只有一步之遙，「一國兩制」應是大國崛起的助力，不應成為亂源。只要中央拿出大國雄心和改革魄力，鋪平道路，掃除一切害人蟲，那麼，現在的小小風浪，終究只是大國崛起的點點漣漪而已。勝利站在強者一方，十年後，廿年後，一國變得更強大，兩制也就可有可無，甚至乎，由港人反過來要求實施一國一制也不足為奇了。

（全文完）