神州觀察：地鐵坍塌事故頻　重基建輕視民生

作為擴大內需拉動經濟增長，及改善民生生活的重要驅動力，內地基礎設施建設近年呈現大規模高速發展勢頭，修橋築路挖隧道，起高鐵鋪地鐵，各種工程進行得如火如荼。惟在繁華喧鬧的表象之下，在各地政府的雄心勃勃背後，卻伴隨着頻發的工程事故及人命傷亡慘劇，結果是基建遍布，經濟得到了提升，工業安全生產卻成為泡影，民眾的生命財產隨時得不到保障，弊端不容忽視。

浙江杭州市建國北路日前發生地面坍塌事故，路面迅速凹陷並導致燃氣管道破裂，現場釋出大量刺鼻的黃色煙霧；路旁多幢住宅大樓損毀傾斜，牆身滿布裂痕。當局承認事故與在建的地鐵五號線工程有關，指出是因其中一段通道發生滲漏水所致，並已迅速展開相關善後及補救工作，以防塌陷範圍進一步擴大。

令人訝異的是，涉事地鐵線路過往亦曾數次發生類似事故，去年十二月的路陷事故也是出現在建國北路，而最近一次塌陷則是在今年三月，原因亦是由污水滲漏引發，可說是前科纍纍，並具備了豐富的「坍塌經驗」。只是這種經驗非但不值得炫耀，更顯得格外諷刺，至少能說明地鐵施工方從未於事故中吸取經驗教訓，風險防範意識全無。

由此更引出另外一個重要問題，就是杭州當局在事件中究竟充當了何種角色，面對同一條地鐵線事故頻發的現象，有關職能監管部門長期以來到底都做過些甚麼？對施工單位又作了哪些監管及處罰措施？很顯然，當局甚麼也沒做，否則事故便不可能接二連三地出現。如此疏於監管的背後，是否又存在某些行政不作為，乃至官商勾結等不可告人的腐敗問題，都值得反思。

其實就在十幾天前，杭州火車站附近一處地鐵工地亦發生地面塌陷事故，並導致一輛工程車側翻，幸未造成人員傷亡。而翻開杭州地鐵工程「塌陷史」，更是多得叫人難以置信，當中尤以○八年那場二十一死的慘劇最為怵目驚心。事後相關責任人雖被判三至六年不等刑期，惟普遍被指處罰過輕，而當中暴露出來的違反監管規定、忽視安全隱患及竄改數據、設計圖等銷毀罪證等問題至今亦無法杜絕，問題或是出在這裏。

曾幾何時，中國的基建被指進入超速發展，並屢屢在國際上打響名堂，更被外界稱作「基建狂魔」，對於國家的經濟拉動作用非同小可，然而由此引發的工程事故亦層出不窮，建地鐵引發的坍塌事故早已是家常便飯，其他行業更是災禍頻出，多少便民措施到頭來卻成了害民工程，到處都能看到當局急功近利的影子，及無良商家企業的卸責表演，說明他們眼中都只有經濟利益，民生決非關注重點。