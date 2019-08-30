世界視線：擺英女王上枱　約翰遜行險棋

英國首相約翰遜日前向英女王伊利沙伯二世提出請求，讓國會於九月九日起休會五星期，並獲得批准。由於英國脫歐「死線」在十月三十一日，復會後的國會將沒有足夠時間阻止硬脫歐，約翰遜此舉等於廢了國會的「武功」。

早在約翰遜接任首相之初，外界已盛傳他可能鋌而走險，強行命令國會休會，如今他真的這麼做，還把一向超脫於政治之外的英女王「擺上枱」，難免引起軒然大波。特別是多個在野政黨的領袖早前才達成共識，指國會復會後的首要任務為阻止無協議脫歐，約翰遜如今搞突然襲擊，不啻於在他們臉上摑一大巴。工黨黨魁郝爾彬狠批約翰遜破壞民主體制，並去信女王希望她考慮收回成命；下議院議長白高漢批評約翰遜破壞國家民主進程，形容是「憲法上的暴行」。保守黨議員葛偉富則警告，國會或對約翰遜提出不信任動議。

約翰遜把話說得很直白，他承認強令國會休會是要讓歐盟方面了解，英國國會無法再「阻礙脫歐」，藉此增加英方在談判時的籌碼，然而約翰遜的如意算盤能否打響，頗成疑問。有歐盟官員指出，即使成功與約翰遜談妥協議，到頭來還是可能重蹈前任首相文翠珊的覆轍，被英國國會否決。事實上，隨着談判愈拖愈久，歐盟方面早已失去耐性，並對英國無協議脫歐有所準備。英國媒體早前曝光政府內部文件，指一旦硬脫歐，英國將面臨燃料、食品及藥物等短缺。在這種情況下，對於是否硬脫歐，自然是「英國急歐盟唔急」。

隨着死線逼近，英國「硬脫歐」的命運似乎已寫在牆上。如今更大的問題是，約翰遜為了個人政治利益，硬將女王拖進這蹚渾水。有消息指國會一旦通過對首相的不信任動議，約翰遜將不會請辭，將繼續帶領保守黨參加提前舉行的大選。如此一來，女王的角色更被推到風口浪尖，有人甚至建議她直接炒掉約翰遜。

英國脫歐亂局發展至今，益發凸顯英式議會民主的弊端。約翰遜僅由佔全國人口不足百分之一的保守黨員選上台，竟然隨手推翻議會之前排除無協議脫歐的決定，「少數服從多數」云乎哉？