香港現時的動亂，不僅是亂局已成，而且在美國策動下，正趨惡化。

美國知道中央政府並不會容許特區林鄭政府投降，在香港奪權的成功機會不大。但只要逼得中央出手平亂，美國便有藉口對中國內地實施制裁，從而製造出更大的破壞，甚或借機發動美國與台灣早已布在內地的線人，把動亂從香港伸延至內地，到時候遍地開花便不只於香港。

或許美國並不希冀借香港顏色革命伸延至內地便可推翻中共政權，但必然會帶給中央政府巨大的干擾，從而有利於中美談判。中美之爭已是新冷戰的開始，美國能成功擾亂香港以至內地，已是首戰告捷，且會幫助台灣蔡英文的連任競選，鞏固美國在台勢力，這似是絕對站在勝利的一面。

香港在動亂及平亂中造成的破壞，正是美國壓制中國的第一着。結果如何，端視中國平亂的效果。若平亂不易，香港有一些人頑抗，美國還可以再插一手，把香港的亂局盡量延長，也可以借它的代理人爭取在平亂之後進入香港政府內，以準備下一次再挑起暴動。

香港與中央政府面對的挑戰有兩點：

一是怎樣可迅速地平亂，並在平亂過程中減少香港一些人頑抗所帶來的損失；

二是平亂後怎樣重建政府班子，再不可能讓林鄭的班子不作任何改變而繼續主政。但是，關鍵不在於人事，而在於政策。今次事件暴露出一直以來香港政策的失誤。五十年不變，變成五十年不管，「不管」對內是縱容香港作為內地貪腐洗錢之地；對外則任由英美控制香港的司法、教育和媒體，釀成今日之禍。

香港既得利益者必然會公開反對中央改變對港政策，大資本家的報刊廣告便可見其思想。但香港事件已成為國家安全、中美對抗的重要戰場，中央不可能再放任不管。管，便是要修改對香港的政策，甚或《基本法》也要有所補充、修訂。香港特區的一國兩制，在平亂後便不可能與平亂前相同，可是該怎樣修改和補充呢？這會是香港與中央政府比平亂更大的政治挑戰。

社會上有聲音提議第二次回歸。第二次回歸即表示第一次回歸有問題，當時的一國兩制政策有問題。大方向不需改，但具體執行上便有許多要改，把以前的錯誤政策撥亂反正。或許中央政府要在香港進行新一場大諮詢，要撤除當年過度順應大資本家和既得利益者的錯誤做法，與香港社會裏的大多數民眾和真正愛國愛港的人們一起合作，重建香港。

平亂後不爭取民心來改革，只會讓美國還有動亂重來的機會。