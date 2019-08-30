從鬥爭態勢來講，五年前的「佔中」是採取守勢，佔據有重要意義的「地盤」，安營紮寨、堵塞交通、破壞秩序、製造混亂、癱瘓社會運作。今次「反修例」風波和暴亂，是瘋狂的攻勢，也有「佔領」，但全部是「短線突襲」、堵塞交通、破壞秩序、製造混亂，玩的是速戰速決，打完就跑。他們的攻勢是用暴力衝擊，攻佔政府總部、警察總部、立法會大樓、各區警署，用不斷升級的武力攻擊警察，還以所謂「不合作運動」在影響市民生活的各個方面肆意搗亂破壞，挑起「群眾武鬥」，發出「武裝奪權」的叫囂。

「佔中」之時，他們是假惺惺的「愛與和平」，打出「違法達義」的旗號，今次則公然為「暴力暴亂」唱讚歌，吹捧成「義士」之舉，胡謅「暴力或能解決問題」。他們的暴力和各種搗亂破壞被自我美化為「光復香港，時代革命」。對於「佔中」的鬥爭態勢和手法，香江府衙尚能應付，以拖延戰術，把反對派和佔領者「肥的拖瘦，瘦的拖垮」，時機成熟，「和平清場」。

對於這次攻勢凌厲的「城市暴亂」，瘋狂進攻，香江府衙不知所措，一觸即潰。行政長官林鄭月娥的快速跪低投降「舉世罕見」。見過慫的，沒見過這麼慫的。然而，她在朝廷那裏可不慫，而是很能堅持「要以香港的方式解決問題」，否則她就「沒法兒幹」，讓朝廷「另請高明」。結果，朝廷「慫了」，依了她，還要繼續「支持、理解、尊重」她，也就是對暴亂綏靖縱容。有一陣子，香江府衙甚至不惜出賣警察討好反對派，討好暴徒！以為這樣可以讓他們收手，可以「化解矛盾，社會安寧」。

然而，適得其反。反中亂港勢力在林鄭的綏靖縱容中「發展壯大」，愈戰愈勇。朝廷也終覺不妥，知道不能再這麼「慫下去」。這樣的「香港方法」解決不了問題，因為問題的實質和暴亂根本不是簡單的「治安」問題，不是「恢復秩序、社會安寧、重回軌道」的問題，而是對手在搞革命、搞奪權，是要特區政府的命、「一國兩制」的命，對此只能以政治鎮壓、武力鎮壓粉碎之！