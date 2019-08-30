甚麼是言論自由？言論自由就是人人都有發言的自由，「我不同意你的觀點，但我誓死捍衞你發言的權利」。香港反對派恰恰相反，他們只允許自己有妖言惑眾的自由、有違法亂紀的自由、有打罵警察的自由，卻不允許別人擁有言論自由，動不動就對異見者起底恐嚇，禁錮毆打。他們批評內地專制，其實最專制的正是這班人。

專制也就算了，最令人不齒的是欺負弱小。那班暴徒橫行霸道，由圍堵警署發展到圍堵港鐵、商場及屋苑管理處等等，專拿小職員出氣。人家只是打工餬口而已，並沒有妨礙任何人，為何受此欺凌？「對於羊顯凶獸相，對於凶獸則顯羊相」，魯迅指的就是這種欺善怕惡的人，他們在洋人面前搖頭擺尾，在中國人面前齜牙咧嘴。

事實證明，專制不可怕，最可怕的是無知。在政治狂熱之下，言論自由固然被反對派壟斷，連幾條智慧燈柱也被視為洪水猛獸，必欲除之而後快，而且殃及無辜，生產商被起底圍攻，僱員及家屬人身安全受到威脅，簡直就是白色恐怖。青少年幼稚無知還可以理解，許多成年人竟也如此白癡，令人嘖嘖稱奇。港府揚言打造智慧城市，無異於緣木求魚，在這個充斥白癡的反智社會，智慧城市不知從何說起。

可憐之人必有可恨之處。一向和平理性的香港，如今墮落到這種地步，全是咎由自取。明知美國利用香港遏制中國，還有這麼多人當漢奸；明知反對派企圖搞死香港，還有這麼多人淪為幫兇；明知暴徒到處破壞搗亂，還有這麼多人拍手叫好。這不是自甘墮落是甚麼？香港集體沉淪，既是宿命，也是共業，神仙也救不了。

有人要求中央出手平亂，中央卻一直按兵不動，究其原因，除了不想授人以柄，主要還是因為心灰意冷。港人自我作賤，執意摧毀自己家園，中央出手又有何用？反正上海、深圳都可以取而代之，香港死不足惜。