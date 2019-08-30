反修例風波持續接近三個月，不但沒有平息趨勢，而且戰場繼續擴大，魔爪深入社會各層面，更令人擔憂的是政治爭拗禍及家人。還有數日便開課，反對派事先張揚在中學及大專院校搞罷課，有人更恐嚇用麻包袋接「敵人」的子女放學。

無論示威遊行有多麼冠冕堂皇的理由，實際都是用來包裝違法、破壞社會秩序的罪行，肆意侵犯私隱本身已是不文明行為，還要恐嚇綁架學童，簡直是天理不容。最奇怪是香港不少自命正義之士，例如那一幫泛民議員，對此情況竟然不發一聲，無異默許暴行，難怪不少青少年膽子愈幹愈大，視暴力為理所當然。

校園本來應該是寧靜地方，供幼苗成長及學習，不應受到干預，反對派把校園政治化及暴力化，其心可誅，當中不少為人師表誤人子弟。

官媒日前點名斥會員人數近十萬的教協是鼓吹反中反政府的幫兇，毀了師德。曾有學校助理校長詛咒警員子女「死於非命」、教師在網上叫囂「警察死全家」，甚至有老師唆使警察子女思想批判父母。「黃衞兵」遍布校園及社會角落，遲早複製文革浩劫。

一國兩制，港人治港，官媒只能出口聲討亂象，責任在特區部門出手制止歪風。然而相關法例過時模糊不清，部門亦懶懶閒，其中私隱署更加是「無牙老虎」，沒有執法權，只有轉介警方跟進，其專員亦自嘲希望可為公署「鑲番啲牙」。網上有多個社交平台及討論區是人所共知的「革命基地」，經常上載貼文涉及煽風點火、組織暴亂行為或洩漏他人私隱，竟然至今仍未被取締，也是奇事。公署只能要求有關平台移除八百七十多條連結，逾一半雖已移除，但不少涉及海外人士便沒奈何。外部勢力連內地強力部門也不怕，難道會聽從你特區一個小小部門的話嗎？網絡欺凌入侵校園，開課日便是開戰時，出現傷亡是時間問題。