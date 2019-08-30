中美貿易戰、科技戰爭觸發的新冷戰正酣，中共的政治文宣出現民族主義情緒升高的苗頭。香港反修例政治抗爭運動，泛民主派爭取國際奧援不遺餘力，而美國更意圖把與中國的貿易談判與香港問題綑綁；上一世紀冷戰時代中國人「帝國主義亡我之心不死」的民族主義意識形態因而重現，「國家至上，民族至上」眾口鑠金，彷彿時光倒流。

在上世紀的上半期，帝國主義觸發了民族主義，資本主義觸發了社會主義。民族主義與帝國主義對抗，社會主義與資本主義對抗，都是一種你死我活的鬥爭。民族主義一變而為國家主義，再變而為法西斯主義；社會主義一變而為共產主義，再變而為布爾什維克主義。這半個世紀的歷史，是法西斯主義與布爾什維克主義的產生、成長，以至成為民主政治的死敵的紀錄，其為人類社會帶來的災難，真是罄竹難書。

民族主義是一種全體主義。民族主義要與帝國主義對抗，以微小的力量與強大的力量相對抗，它就必須要求自己民族的每一分子盡最大的努力，作一切的犧牲，為民族利益而貢獻出生命財產，以至於自由，因為「沒有國，哪有家」！大凡把人生的一種價值放在其他的各種價值之上，而要求國人竭盡全力為此一至高無上的價值服務的運動，便與宗教一樣都屬於全體主義，因為宗教就是把神放在人生的一切價值之上。把民族利益甚至民族榮譽視為唯一值得為之奮鬥的價值，由於必須力量集中，於是便會導向極權，導向法西斯主義。第二次世界大戰的納粹主義、軍國主義都是由民族主義蛻變而來，為禍世界。

百多年前孫中山所講的民族主義，是以仁愛為立論基礎，其濟弱扶傾的精神，與以自利為最大目的的國家主義當然有所區別，更不至於導向法西斯主義。孫中山在一九○五年出版的《民報》發刊詞上有一段話，講到現代思潮：「余維歐美之進化，凡以三大主義：曰民族、曰民權、曰民生。羅馬之亡，民族主義興，而歐洲各國以獨立。洎自帝其國，威行專制，在下者不堪其苦，則民權主義起。十八世紀之末，十九世紀之初，專制仆而立憲政體殖焉。世界開化，人智益蒸，物質發舒，百年銳於千載，經濟問題，繼政治問題之後，則民生主義躍躍然動， 二十世紀不得不為民生主義擅場時代也。」中山先生確乎是先知先覺的「革命先行者」。

中國共產黨人由以前「工人無祖國」的國際主義，變成「沒有共產黨，就沒有新中國」的愛國主義；今天不搞世界革命，但是要發復興中華民族的夢。說到底，只不過是為了鞏固自己的極權統治。