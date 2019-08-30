全球安全城市排行榜出爐，三甲跟二○一七年的排名一樣，分別為東京、新加坡和大阪。過去以安全城市自詡的香港則排名暴跌，由第九急跌至二十。暴徒無日無之暴力衝擊，到處縱火，追打警察，打砸破壞，對「異見人士」起底欺凌，工夫終於沒有白費，香港繼經濟插水後連治安都插水，「攬炒」一語成讖了！

當然，暴徒邏輯是永不認錯，只會將責任推卸於人，他們的說詞了無新意，無非將香港所有亂象歸咎於港府和警方。要不是港府不回應五大訴求，就不會有暴徒衝擊；要不是警方施放催淚彈，就不會有暴力升級，總之公佢贏，字又係佢贏，唔到你唔服。但正如林鄭月娥所說，她不是沒有回應，而是沒有答應；亦同警方解釋一樣，沒有暴徒違法在先，警方根本毋須執法。

說到底，暴徒一味倒果為因，指黑為白，無非就是恃着有縱暴派包庇，包括反對派政客和愚昧無知的香港市民在內，在他們合力姑息養奸之下，終於將香港推向絕路。安全城市排名暴跌十一位還只是開始，長此以往，很快就會跌至同恐襲不斷的第三世界看齊。

由此可見，縱暴派比暴徒更加可惡，他們或打着不可告人的政治目的，或自以為所幹的是正義之事，前者尚因為利之所在，後者卻從不思考整場暴亂由誰人在幕後策劃，目的是甚麼，他們究竟被何人利用。他們甚至拒絕相信有外部勢力干預，只會認為這一切都是共產黨自編自導自演，但到了今時今日，除了香港經濟和治安「攬炒」，他們得到甚麼？有人形容這是愚不可及的自殘行為，將自己推向粉身碎骨的深淵，可謂貼切不過。

百年養不足，一日毀有餘。香港的光輝歲月已成為過去，在用心險惡的政客操弄下，一群愚昧無知的人隨之起舞，全城陷入政治狂熱。國際金融中心、旅遊城市、安全之都，俱往矣！等待香港的只有不斷沉淪，徒嘆奈何。