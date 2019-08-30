反對修訂《逃犯條例》的抗爭者自以為聰明，提出Be Water的方式，要如水一般，無固定形相可尋，時而奔突而出，時而銷聲匿迹，把對手弄得無從應付。這種手法可以眩目於一時，但易放難收，不可羈勒，最終可能會連累整個反對派。

這種水型抗爭法號稱沒有「大台」，使你很難找到明確的打擊對象，但亦正因為沒有「大台」，致使統轄不明，一粒老鼠屎就可以弄壞一煲粥。更甚者，對手可以喬裝進入抗爭者行列，做出種種違背你整體理念的事。

Be Water的抗爭者雖然沒有「大台」，但一定會有大部分人認同的理念和抗議模式，既有理念、模式，終究就要有人去維持及管理，所以水型抗爭，在邏輯上本身就是行不通的，只有部分傻不楞登的年輕人，才以為自己發明出一種天下無敵的戰術。

早前，民陣發言人不是沾沾自喜，說香港的抗爭者如何了不起，示威兩個多月來，沒砸毀一家商舖，沒破壞一塊玻璃嗎？言猶在耳，上星期就有暴徒在荃灣區撞毀店舖鐵閘，另外又破壞隧道的收費設施，你說抗爭者不會做的事，偏偏馬上就有人做給你看。那些人可以是你陣營中的異見者，也可以是對手派出的「無間道」，你無從稽考，亦無法約束，每一個人都可以是自己的「大台」，誰也不必聽命於誰，所以用這樣的模式，不可能走得太遠。

號稱「和平、理性、非暴力」的泛民主派，堅持不與所謂的勇武者割裂，滿以為有便宜可檢，在十一月的區議會選舉會大獲全勝。但政治一天也嫌長，我勸泛民議員不要過分樂觀，當知過激的行為始終不為大部分香港人接受，現在已有愈來愈多市民對勇武手法反感，這筆帳找不到示威者去算，說不定就會算到泛民區議會議席的頭上來。泛民本以為區選躺着也會贏，但假如香港再亂下去，情況可能會相反。