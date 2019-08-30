過幾天就是新學期開始，本來經過漫長的暑假，同學們應開開心心、精神飽滿的開學去，可惜香港學界醞釀罷課！中大也舉辦集會撐罷課，大批黑衣學生戴上口罩豬鼻，高舉「光復香港，時代革命」的旗幟。家陣撐罷課啫，使唔使打扮到好似勇武街頭、刑毀立法會嘅激進暴徒咁啊！

不要說中學生要珍惜時間讀書求知，大學生更應努力做學問，打好基礎，只顧搞風搞雨，無疑有負社會各界對他們的期望，自己學藝不精，更不要奢望貢獻社會。美國第三任總統，亦即起草《獨立宣言》的湯馬斯‧傑弗遜，他在「民主教育」一文指出，人在少年時期，記憶力最為敏銳，凡所學習最易留下深刻的印象；而學習語文主要是靠記憶，因此以這個階段的智能，用以學習現代與古代最有用的語文，最為適合。

傑弗遜無非也是叫青少年切勿荒廢學習的好時機，他指假如把這段時期游手好閒地虛度過去，心靈就會變得委頓無力！要言之，傑弗遜告訴年輕人：快樂的來源是正直的良心、健康的身體、有為的事業和追求一切正當目標的自由。

大家看看當今一些年輕人，他們並不珍惜社會給予其豐富的資源和良好的讀書環境，卻追求瞓街、怒火街頭，給妖魔學棍、無良政客唆擺，只知「違法達義」，盲目的廢噏甚麼「光復香港，時代革命」。你們只憑一股蠻勁，大肆破壞公共設施：挖地飛磚、水馬鐵欄堵路、刑毀港鐵、紅隧入口、肢解智慧燈柱、令立法會一夜變廢墟……你們追求的是「一切正當目標的自由」嗎？這是你們「快樂的來源」嗎？若然，那是變態，不是如傑弗遜所指出的「快樂的來源是正直的良心」！

你們的暴力衝擊是毀滅而非光復香港，時代要進步，知識才可改變命運！暴亂只會帶來噩夢！香港回歸後成年累月在爭辯空議題，內耗空轉，民生凋敝，試問香港還可經幾多「革命」折騰？