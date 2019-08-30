九龍灣常悅道的智慧燈柱被暴徒肆意損毀、公然鋸冧，經政府點算，該處共有二十支智慧燈柱被破壞，最少造成二百八十萬元公帑損失，全部要由納稅人埋單。多名反對派議員如譚文豪、許智峯、張超雄當時就在現場，但全程卻袖手旁觀、縱容暴力。諷刺的是，譚文豪議員當年可是投過贊成票支持立法會通過智慧燈柱撥款議案。

去年五月，九龍東議員譚文豪有份投下贊成票，支持立法會通過「多功能智慧燈柱試驗計劃」撥款。對此，市民質疑批評反對派議員「昨日通過議案，今日卻縱容暴力拆毀」，散布恐懼，不斷炒作燈柱用途，他們不作出澄清就等於別有用心誤導市民，漠視香港的未來發展。

資訊科技界立法會議員莫乃光發文回應事件，竟指「市民提出很多與智慧燈柱相關的質疑」。對此，有政界人士批評：「莫乃光此前有在立法會提過這樣的質疑嗎？作為資訊科技界議員，莫乃光不譴責拆毀智能燈柱的暴徒，不和暴力割席……枉為立法會議員！」

智慧城市聯盟資訊科技管治委員會主席龐博文表示，「智慧燈柱是智能城市、不少軟件程式開發的土壤。」香港安裝第一支智慧燈柱的時候，業界將此譽為里程碑。龐博文續指，政府現已開放智慧燈柱收集的數據庫，相關數據可成為創科中、小企，甚至Startup（初創）公司開發程式的基礎，而這一環（軟件開發和應用）正是香港較內地以及鄰近城市落後的地方。

暴徒損毀智慧燈柱，將矛頭對準本地中小企業。香港中小企協會表示，曾經不少支持政府、反對暴力的企業，現在都不敢出聲，擔心「講錯一句」即被網絡欺凌和起底，窒礙了香港的營商環境。

暴徒的行為不只破壞智慧燈柱，更嚴重摧毀業界信心，暴徒對科技不理解，就將之破壞，願意進行科研的企業會否愈來愈少？