十八大之後，北京將勳章榮譽頒授作為一項常態化重要工作。為此組建了專門的「黨和國家功勳榮譽表彰工作委員會」，目前由政治局常委王滬寧擔任主任，中辦主任丁薛祥、外辦主任楊潔篪、人大副委員長王晨、國務院秘書長肖捷、政協副主席張慶黎、軍委政治部主任苗華等人擔任副主任，各自分工不同領域。比如建軍九十周年，頒授「八一勳章」，由軍委政治部具體負責；向俄羅斯總統普京頒贈「友誼勳章」，則由楊潔篪操辦。

今年是建國七十周年大慶，將首次頒發最高層級的「共和國勳章」。近日官方公示了八位勳章候選人，以及二十八位國家榮譽稱號候選人。自然，這三十六人就是高層眼中最為看重的代表，從中也就不難看出如今的倡導方向、施政思路。

在內地，但凡是官方舉辦的評選，向來講究工農商學兵、漢滿蒙回藏、教科文衞體「大團結」，要體現廣泛性。比如「鋼鐵戰士」麥賢得、作家王蒙、大慶油田「新鐵人」王啟民、羽毛球隊前總教練王文教、協和醫學院原院長顧方舟，以及出身農奴的藏族高官熱地、新疆維族邊防模範、蒙古族愛心媽媽等。當中有些人，在內地被叫作「結構性人選」，就像領導班子中必須有女性、有無黨派人士一樣，沾了身份的光。

首批八位共和國勳章候選人有五位頂級科學家，核武器專家于敏、衞星專家孫家棟、核潛艇專家黃旭華、「雜交水稻之父」袁隆平、諾獎得主屠呦呦，可謂實至名歸。而其餘三人，是農民代表申紀蘭和兩位九旬老兵張富清、李延年。申紀蘭是唯一連任十三屆的人大代表，被稱為「政治活化石」；張富清是去年才被挖掘出來的老兵模範，其英勇精神的確值得尊敬，而能否上升到共和國功勳層面，則值得商榷。申紀蘭是一位見證人、參與者，但要談到國家級貢獻，也相當勉強。他們共同點是政治忠誠，這是現在官方大力提倡的。而二十八名榮譽稱號人選裏，還有四位軍人。如此高佔比，與安撫軍心不無關係。

名單當中，科學家佔據很大比例，尤其是軍工武器科技領域成為絕對主導。除了勳章候選人中的五位，還有航天專家葉培建、核彈專家程開甲、數學家吳文俊、天文學家南仁東。十八大以來，軍工系統受到了異乎尋常的重視，輸送的省委書記、省長人數，甚至超過了閩浙滬。

軍工先行的思路，切合了強國崛起的目標導向，與前蘇聯當年頗有類似之處。前特首董建華、前駐美大使李道豫入圍，恐怕與當前香港局勢、美國貿易戰有關。

另外值得注意的，工農商學兵，唯獨缺「商」，經濟界無一人入選。儘管中國經濟已居世界次席，全球五百強的中企數量已與美國並駕齊驅，但中石化、中石油、國家電網這些巨無霸企業，究竟含金量幾何、對人類有多大貢獻，大家心知肚明。民企之中，除了幾家IT巨頭，就是房地產企業。經濟界缺席最高榮譽，正是中國經濟結構性問題的一個特殊縮影。