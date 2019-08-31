正論：抓小放大難制亂　最怕司法又放人

避得過初一，避不過十五。在中央「止暴制亂」的呼聲一浪高於一浪之下，警方終於出手，一口氣拘捕多名反中亂港小頭目和政客，反對派遭受沉重一擊。儘管大搜捕姍姍來遲，但遲到好過不到，人們最期望警方奮起執法，抓小之餘更要捉大，將頭號黑手壹傳媒黎智英及其禍港集團繩之以法。

反修例風暴延宕近三個月，暴亂愈演愈烈，警方更被推到輿論風口浪尖，不是被批評為執法軟弱，就是被針對為濫用暴力，「止暴制亂」始終一籌莫展。詎料這兩天突然一反常態，拘捕多名反對派年輕骨幹，包括香港眾志的黃之鋒、周庭、林朗彥、港獨嘍囉陳浩天，以及立法會議員鄭松泰、區諾軒、譚文豪等，分別涉及煽惑他人包圍警察總部、組織未經批准集結、參與暴動及襲警、串謀刑事毀壞等罪名。

內地官媒隨即發文聲稱這是「罪有應得，大快人心」，可謂說出不少港人心聲。誠然，這三個月來香港無日安寧，小市民和無辜商家早就被暴力事件搞到惶惶不可終日，既然警方在街頭執法被指為濫用暴力，現在安靜地上門拘捕應該無人異議。反對派亦顯得垂頭喪氣，民陣原擬今日「八三一」五周年再次發起遊行，惟上訴被警方駁回，只好宣布取消，再也不敢明目張膽地號召支持者上街。黃之鋒等人更是即捕即提堂，儘管仍然口硬不會退縮，但他們所涉罪行絕對不輕，一旦罪成足以判監，所謂不會退縮不過是夜行人吹口哨，自我壯膽而已。

當然，上帝要你滅亡，必先要你瘋狂。面對「顏色革命」聲勢大好，距離顛覆兩制實現奪權只有一步之遙，反對派不可能就此收手。君不見，涂謹申、毛孟靜等政客隨即反擊，將警方的拘捕行動和市民近日自發的止暴制亂行動抹黑為「黑白兩道壓迫」，「八三一」會照樣上街「協助抗爭」云云。可以斷言，今日不會平靜，當局絕對不能掉以輕心。

事實上，隨着反對派不斷將暴力升級，香港被搞得奄奄一息，中央三令五申要求港府「止暴制亂」，外界甚至盛傳「十一」前為平亂死線，公安部部長趙克志又南下督師，港府承受的壓力愈來愈大，已不容綏靖投降和稀泥，警方亦不得不硬起來。問題是，現時的執法行動仍不脫「抓小放大」、「點指兵兵」之嫌，被捕的都是小頭目，鄭松泰等亦非泛民主流，相對於張超雄、楊岳橋、林卓廷、許智峯、鄺俊宇等「核心」，幾乎每次暴力衝擊都看見他們的身影，卻依然毫髮無損，這不是很奇怪嗎？

更何況，「警察拉人、司法放人」屢屢上演，由長毛梁國雄政治黑金案獲放生；到佔中案只有九名主要搞手被起訴且獲輕判，其餘三十九人一直逍遙法外；再到黃之鋒等人提堂後即日已獲保釋，人們擔心「捉放曹」鬧劇又再重演，顯然不是杞人憂天。

打蛇打七寸，擒賊先擒王。正如我們多次指出，止暴制亂的唯一方法是徹底剷除罪魁禍首，當反對派失去總指揮，當暴徒失去資金援助，整場暴亂就會無以為繼。偏偏警方仍是畏首畏尾，昨日甚至否認遊行前夕刻意大搜捕，執法顯得理不直氣不壯，令人匪夷所思。不難看見，上述反對派政客都有個共通點，就是全部都是黎智英的入幕之賓，黎智英不僅是他們的金主，更經常密謀於暗室，警方遲遲不敢對他們執法，不是怕了黎智英及其外部勢力是甚麼？

聽鑼聽聲，聽話聽音。由內地官媒怒批黎智英是「民族敗類當代漢奸」，到港澳辦點名他是反修例風暴的幕後黑手，再到中央政法委將他及其身邊走狗：李柱銘、陳方安生、何俊仁統稱為「禍港四人幫」，一再顯示中央清楚掌握黎智英就是一切亂港禍源。官媒昨日持續點名炮轟「禍港四人幫」，直斥他們毫不掩飾「漢奸嘴臉」，叛國亂港「火中取栗」，將香港「變成顛覆國家政權的基地」，「主觀上有鮮明的分裂國家企圖」，證明中央已經忍無可忍，港府和警方還在猶豫甚麼呢？要不是當局投鼠忌器，司法更充當保護傘，形同有免死金牌，他們又怎麼可能猖狂至此？香港又怎麼可能淪落至此？

說到底，司法「捉放曹」之所以不斷上演，跟「一國兩制」先天不足、後天失調脫不了關係。「港人治港，高度自治」一直沒有清晰準確的定義，反對派遂將之當成空子來鑽，將兩制凌駕一國，高度自治被曲解成絕對自治，變成洋奴餘孽治港，洋法官治港，漢奸走狗亂港。

所謂非我族類，其心必異。全世界沒有一個地方，會容許司法這麼重要的部門充斥外籍法官，任由外部勢力把持，偏偏香港例外。現時的高院法官之中便不乏外籍人士名字，他們能否做到中央口中的愛國愛港，令人質疑，惟港府竟視之為「一國兩制」成功落實的體現，手指拗出不拗入，簡直是咄咄怪事。

綱紀一廢，何事不生！香港正值生死存亡之秋，「一國兩制」出了大問題已是不爭的事實。中央再不端正主人家的態度，果斷出手重奪管治權，別說兩制永遠沉淪，一國亦隨時引火燒身，「中國夢」將永遠只能是這麼近、那麼遠。