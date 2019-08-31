功夫茶：漢奸無恥終戰死　夢醒後一路好走

嗚呀！香港不幸出咗個「要為美國而戰」嘅大漢奸淫賤黎，做美國走狗，不以為恥反以為榮，條粉腸賣港誤國，不久前仲恬不知恥話自己係個「麻煩製造者，但係有良心」喎！蒲你也摩！明明係狼心狗肺，仲要扮正人君子，香港有你呢條契弟，唔怪之得道德廢、氣節喪！

喂，呢條契弟無恥無極限，人哋盜亦有道，佢就目無行規，為求銷多兩份報紙，乜鬼嘢那渣招都使得出嚟，呢條正契弟夠膽死話自己「有良心」，因住雷公劈啊！

嗱，乜嘢係行規，李敖大師講過：妓女可以罵妓女床上功夫唔好，但不能罵對方不守貞節，因為大家都冇貞節。冇貞節呢家嘢，條粉腸冇理由唔明啊！

家陣條契弟又對住外媒自我吹噓，話壹淫媒受惠於反修例示威浪潮，過去兩個多月，旗下媒體嘅瀏覽量同埋訂閱人數激增，令佢低殘嘅股價罕有地上揚，擺明大發港難財啫！又難怪條契弟喜形於色，係人都知壹淫媒唔係摺書就係裁員，唔係賒借就係賣產，台灣冚家產賣晒咁滯，無非要吊住條狗命咋。佢又點諗到，出盡吃奶之力「為美國而戰」，竟然迷惑咗咁多無知大眾，搞到香港得番半條命啊！家陣帶挈壹淫媒得以苟延殘喘，難怪鬆毛鬆翼喇。

可能以為死唔去，一時得意忘形啩，佢仲自爆早前去美國面聖，美國國務卿問佢有咩需要幫忙，一股「感激涕零，不知所云」嘅激情油然而生，突然眼泛淚光，流下鱷魚淚要求美爹為香港祈禱！祈你老母咩！正一屎坑關刀，舞得出來嘅，無非都係活脫脫大漢奸嘴臉。嗱，家陣鬼拍後尾枕，自爆同美國佬勾勾搭搭，證明內地官媒話你係勾結美國嘅禍港黑手，冇屈你喇！

呢條粉腸年過七十而不知天命，走火入魔，屎蟲上腦，做咗「當今吳三桂」，不久前更表明心迹，話自己企喺美國陣營準備「戰死」，賠上香港國際金融中心地位都在所不惜！喂，你條契弟賣港求榮，你死你賤，點解要拉埋其他香港人落水？你賣港誤國交足戲，洋主子眷顧有加，之但係七百萬人一毫子都冇袋過落袋，點解要畀你綁上戰車一齊戰死呀？

從來做漢奸都冇好死！一味賣國亂港，唔係鼓吹中國崩潰，就係共產黨收皮，其實第一個死就係死你呢挺大漢奸！功夫茶暗忖：呢條粉腸引火自焚，死到臨頭唔知死，唔見血就唔知碇買棺材！訂閱激增？糖尿血壓激增就有佢份！

好夢從來最易醒，到頭來都係紙灰化作白蝴蝶，血淚染成紅杜鵑咋！為美國而戰嘅粉腸鬥士，一路好走！