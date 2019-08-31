神州觀察：扶貧路上蠅貪多　腐敗手段花樣新

距離中央提出要在二○二○年消滅貧困人口目標，時間愈來愈近，惟內地扶貧亂象依然層出不窮，各種形式的侵佔扶貧資金手段，花樣百出，甚至有村官為了騙得扶貧低保（最低保障）款，居然把兒子的年齡篡改成比自己還大的長者，作弊手法，令人嘆為觀止。

中紀委國家監委網站日前公布多宗騙取扶貧資金典型案例。其中一宗指重慶市綦江區復興村原黨支部書記羅玉良，為了幫兒子申報低保金，以黏貼複印身份證和戶口本手法，把兒子出生年份從八三年，改為五三年，比五六年出生的羅玉良還「大」三歲。

另一宗案例則披露，新疆烏魯木齊縣畜牧獸醫站，申報向貧困戶免費發放的三千三百隻土雞，實施精準扶貧，從中套取數十萬元扶貧資金，卻沒有一分錢用於扶貧幫困，全部落入個人荷包和單位小金庫。

上述兩宗案例，只是內地扶貧領域腐敗的冰山一角。按官方統計，內地目前至少仍有一千六百多萬農村貧困人口等待脫貧，扶貧工作時間緊、難度大、任務重。但對貧困人口來說可謂是「救命錢」的扶貧款，始終是一些基層官員眼裏的「唐僧肉」，各顯神通都要咬一口，包括貪污、截留、套取、挪用等手段，無所不用其極，花樣不斷更新。

其實，改年齡、做假帳私吞扶貧資金等手段，並沒有任何過人「技術」手段，核查並不難，問題就是沒有人去核查，以致蒙混過關。這也清晰表明，扶貧資金的監管，在一些地方仍然形同虛設。而扶貧腐敗屢禁不止，亦與當局懲處不嚴有關，例如上述改年齡的村官，以及協助其騙取低保的官員，最終不過是黨內警告處分而已，這對基層官員而言，根本就沒有阻嚇作用。

當然，與官場「老虎」動輒貪腐上億相比，扶貧領域腐敗官員多為基層小吏及村官，腐敗金額亦不大，因此被稱為「蠅貪」或「蟻貪」，但蠅貪成群，其害如虎；蟻貪成窩，可潰根基。他們憑藉手中的權力，可以幾十次甚至成百上千次地貪污，數目不大，卻能積少成多。事實上，近年來國家審計署先後查出的數百億問題扶貧資金，就是被這些蠅蟻所吞噬，例如前年全國就曾揭發有逾十萬人侵佔扶貧資金。

扶貧領域腐敗愈演愈烈，說明扶貧領域監督嚴重滯後、缺位、錯位。主要原因仍然是不透明、不公開。這表明只要仍由政府官員或村官集中分配扶貧資源，在權力難以監督情況下，根本就不能杜絕腐敗。

當局需要警惕的是，今年是「脫貧攻堅」衝刺年，隨着大量扶貧資金投入，扶貧亂象可能更加嚴重。所謂「陽光是最好的防腐劑」，而要管好扶貧資金，惟將所有扶貧資金去向都必須公開公示，讓全社會監督。