世界視線：美媒打壓華裔　左右總統選舉

一張候選人民意走勢圖揭露出美國傳媒的陰險和齷齪。有線電視新聞網絡（CNN）近日在報道民主黨總統提名爭奪戰時，竟然在畫面上踢走第六名擁有百分之三支持度的台裔商人楊安澤，由得百分之一的白人奧羅克補上。雖然在楊安澤提出抗議後，CNN已修正報道並作出道歉，但無疑已對候選人和整個民主制度構成傷害。

競選總統不僅靠政綱和辯才，宣傳攻勢也可主宰大局，當年甘迺迪就是靠電視機贏了尼克遜的收音機。誰的曝光率最大，誰就最有機會問鼎總統。上屆特朗普對希拉妮，後者以為用醜聞攻勢就可以壓下對方，殊不知愈抹黑就愈亮眼，負面報道沒有造成太大傷害，反而令政治娛樂化，助長了特朗普這個魅力型領袖的個人聲威。候選人要突圍而出，新聞觸及率遠比其新聞內涵重要。不怕壞新聞，只怕無新聞，這就是殘酷的政治現實。

來到網絡時代，社交網成為新興戰場，我們並未因此擺脫傳統電視媒體的影響力，相反，它們擁有龐大的資源控制着網絡，控制着我們所思所想。CNN不報道楊安澤，絕非一時失誤，而是內部政策使然，實屬政治打壓，而且絕非CNN獨有。數據顯示，CNN、MSNBC和霍士新聞今年提及拜登的次數共超過四萬次，提及桑德斯和沃倫的次數亦破萬，楊安澤卻只被提及不足八百次。面對先天失勢，落後者又如何力爭上游？

第一個美國黑人總統，令美國上下振奮莫名，但第一個華裔總統，卻令朝野和輿論諱莫如深。縱然美國自居追求種族平等，但來到這個關節上卻凸顯其隱性歧視。人民樂見奧巴馬委任駱家輝做駐華大使，認同華人血統也可效忠美國的價值觀，但面對中國的威脅，大部分人都沒辦法越過心理關口，接受一個華裔當他們的總統。這一點，楊安澤都很清楚，所以他沒有為了撈取華裔票，以首個華裔總統作招徠；他轉打移民貢獻，成功躋身第三輪電視辯論。

所謂代議民主，就是被代表的問題，拜登代表着主流的白人金權勢力，桑德斯代表社會主義者，美媒選擇性不報道，無非表明了楊安澤不代表美國主流價值。