由特區頒布《緊急法》，總比國家出動武警平亂好。

兩個選項中，對香港未來發展影響最少的當然是啟動《緊急法》，問題是：一、林鄭月娥政府是否有勇氣和決心頒布《緊急法》；二、頒布之後，用甚麼措施來確實平亂，也即是頒布後特區政府會怎樣做。在頒布《緊急法》之後，特區政府應部署一系列的相關措施，並預期暴民和他們的支持者，包括國際輿論會怎樣反應，謀定而動，方可避免再來一次的驚惶失措。在中央政府的協助下，特區政府應有應變的A計劃、B計劃，乃至C計劃。

中央政府的協助極其重要，一方面香港目前的動亂是美國策動的顏色革命，國際因素極大，香港需靠中央政府在外交層面上與美國等談判，以堅定的立場和有效的措施阻止它們對香港干預和施壓，也要打一場國際輿論戰。

另一方面，香港問題正涉及國家安全，香港需要中央政府在國家安全的層面上，打擊外來勢力及其附從者在香港內外的顛覆活動。例如驅趕外國和外地情報人員在港的不法活動，與香港警方合作拘捕或驅趕其收買的線人和代理人，禁制從國家安全的層面上借香港動亂生事，更要防範任何把香港動亂向內地蔓延的企圖。

頒布《緊急法》，背後是避免動用駐軍或武警來平亂，但同時卻凸顯了在《緊急法》和特區政府之後，還有中央政府和香港駐軍作為後盾和支持。若《緊急法》起不到平亂的效果，還有駐軍或武警。暴動者未必怕特區警察，卻未必敢向武警挑戰。

由是，頒布《緊急法》之後，關鍵在於在《緊急法》授權底下，特區政府會有怎樣有效的法律措施來平亂。

坊間提出的禁蒙面法是一個起點，取消暴民隱蔽身份、胡作妄為的庇護，從而使參與者面對沉重的法律懲罰代價而嚇退起哄而來的附從者。禁蒙面並不僅限於示威場所，其餘公共場所，包括記者招待會等亦適用，全面取消隱蔽身份的機會。單這一條，或許便可把參與示威的人數，特別是盲從附和之輩減少半數以上，使暴民缺乏龐大的示威人數作為掩護與支持。

在禁蒙面法外，特區政府還有許多措施可做和應做的。趁此時機，不只平亂，也要把防止動亂再起的機制建立起來，不要使今次平亂與一四年平定佔中一樣，頭痛醫頭、腳痛醫腳，卻形成眾多後遺症。

一是依今次暴動的例子，對破壞公共秩序的行為加重刑罰，以作阻嚇；二是能否納入措施制度，以促成第二次回歸。