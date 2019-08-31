這場反修例風波和暴亂鬧大之後，中央嚴令林鄭月娥政府「止暴制亂」，否則朝廷出兵平亂不可避免。香港這場暴亂看似洶洶，氣燄甚盛，但鎮壓不難，香港警力完全夠用，更不用說軍隊。這樣的能力，反中亂港集團和暴徒們完全清楚，他們之所以瘋狂囂張，是欺負香江府衙軟弱，「睇死」中央不忍香港毀於一旦。

除此之外，中央最初沒有看清今次暴亂的本質是「顏色革命」，還以為這是林鄭月娥工作上出了紕漏，未能處理好逃犯修例。林鄭也以此向朝廷檢討自己的不足，為她推行綏靖投降路線「打掩護」，如此這般的混了將近兩個月，暴亂之火燎原全香港。

這時，中央才驚覺這場暴亂乃奪權鬥爭、乃「顏色革命」、乃威脅「一國兩制」和國家安全的生死之戰；背後的黑手、組織者、策劃者、人力、財力、物力、情報工作的提供者十分強大，此役影響到中美兩國展開國運之爭的層面，香港已成山姆大叔手中的鬥爭武器，要奪回這把武器、挽救香港、維護國家主權和安全，中央必須全面深切的介入，堅決出手。

「止暴制亂」是第一步；嚴懲暴徒、揪出斬斷黑手、打掉反中亂港集團是第二步；中央全面管治權具體落實，特別是在人事上管控各方面的管治團隊，對此可以就地取材，也可以從內地指派獲得香港居民身份的各方人才進入香港團隊，「攙沙子、丟石頭、挖牆腳」，這是第三步；從現在起就大張旗鼓的集思廣益研究香港納入國家治理體系、融入大灣區的問題，為「一國兩制」隨時升級轉換為「一國一制」把脈出方，作好準備，這是第四步。這樣做可寒一切反賊之膽，徹底擊碎他們藉「一國兩制、港人治港、高度自治」之名分裂中港的妄想，告訴全世界，香港的未來發展只會更加融和在國家制度的母體之中。

上述四步是粉碎這場「顏色革命」，令香港長治久安，走上正軌、穩定繁榮的方向，也是環環相扣的巨大工程，要堅持這個正確方向，就必須警惕和排除林鄭月娥政府投降主義路線的干擾破壞，此不可不察也。