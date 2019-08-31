在國家民航局發出重大航空安全警示後，國泰航空立即更換管理層，解僱多名參與遊行鬧事的機師和機艙服務員，還警告員工不得參與非法集會和罷工，並鼓勵員工舉報。對此，反對派原本沒有太大反應，也許視國泰為同一陣營吧？如今終於按捺不住，同一陣營也無面畀，指摘航空公司及國家民航局、機管局製造白色恐怖，要求讓被炒員工復職。

其實，食得鹹魚抵得渴，要革命就要有所犧牲，要參與鬧事就要準備丟飯碗，這是部分國泰員工自己的選擇，沒有甚麼好埋怨的。相反，如果國泰不清理門戶，讓涉及暴動罪的機師繼續執行飛行任務，那才是最恐怖的事。網上甚至流傳，有國泰員工聲稱「每日返工都會用盡所有方法整壞飛機」，令人不寒而慄，試問誰還敢乘搭國泰航機？

事實證明，國家民航局對國泰發出重大航空安全警示絕非無的放矢，這不是白色恐怖，而是對乘客安全負責。胳膊擰不過大腿，國泰不少業務在內地，而且大部分航線包括飛往歐美航班均經過內地空域，能不跪低嗎？部分員工與其抗議航空公司炒人，不如怪自己愚昧無知，好好的日子不過，偏偏聽從反對派唆擺，打爛自己飯碗。實際上，一衰俱衰，香港繼續鬧下去，不僅航空和旅遊業受到摧殘，整體經濟也將一蹶不振，到時候所有香港人都遭殃，豈止國泰員工丟飯碗而已。

君不見，餐飲業叫苦連天，指今年暑假生意額比去年同期下跌兩至三成，比沙士時期還不如，目前最少有近二十間酒樓面臨結業。旅遊業更加慘淡，八成導遊無工開，被形容為「十級地震」，箇中苦況不足為外人道。當然，反對派尤其是那班暴徒根本不會關心這些，他們目的就是要「攬炒」，就是要搞死香港，對他們打悲情牌，無異於對牛彈琴，只能令他們更加瘋狂。也許只有失去了，人們才懂得珍惜，也許只有等到香港徹底死亡，香港人才會醒悟。