爛透的政府便會有爛透的制度，有關遊行集會不反對通知書制度，已經被近期的示威暴潮徹底地破壞。無論警方批准與否，依然會有人走上街，最後無可避免地釀成混亂衝突，催淚煙滿天飛。又有團體申請今日遊行集會，警方事先已經不批准，但示威者依舊湧上街，把警方的反對通知書視如無物。每次遊行都會堵塞馬路，令到交通癱瘓，擾亂社會秩序。周末、周日本來是每周的消費高峰期，商舖賴以維本，卻漸漸變成了黑衣人嘉年華，他們為自己過癮大叫口號，肆意衝擊，與警方玩兵捉賊遊戲，難為別人受折磨寢食難安。

星期天本來可以在酒樓歎一盅兩件，共敍天倫，忽然風雲變色，窗外一片黑壓壓的人潮，誰還會有心情繼續坐下去，當然是盡快離開啦！香港食肆遭逢嚴重打擊程度，接近當年沙士時期，酒樓掀起倒閉潮，近日又有旺角一間酒樓突然結業，六十多人被拖糧逾二百萬元。打工仔手停口停，亦有自己家庭子女，臨近開學，開支費用百上加斤。本來小孩子高高興興上課，現在又要陪大人愁雲慘霧。

示威者的五大訴求，其中一項是雙普選，根本和《逃犯條例》毫無關係。他們是趁火打劫，政治勒索，搞其顏色革命。示威者打着民主的旗號，幹的卻是反民主的行徑。你有你們的訴求，大部分市民亦有希望社會安定的要求。就算遊行人數真的是聲稱的一百萬，香港還有另外六百多萬人的聲音難道就可以不理嗎？

社會動盪打擊經濟，市民有個錢都希望留着傍身。外國紛紛發出旅遊警示，內地人亦知道自己成為針對目標，很多人不敢再來香港。根據年初調查，香港在全球安全城市指數已經跌至二十位，如果再計算今次示威暴潮的影響，肯定會跌至第三世界級數。特區已經失陷在暴徒手中，愛國愛港的市民悲憤難言，遲早會走上街喊口號「光復香港，停止革命。」