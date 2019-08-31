距離明年一月十一日大選不到五個月的時間，民進黨和國民黨已分別完成總統黨內初選，按照目前情勢發展，蔡英文連任總統保住「台灣人政權」的機會，大於韓國瑜可以勝選令國民黨重返執政「保衞中華民國」。

一八年十一月廿四日的地方選舉，國民黨贏得在野兩年以來最大的勝利，那是因為執政民進黨的不堪，遭選民唾棄，而台灣的兩黨政治格局亦令選民在「兩害相權」的情況，被迫票投國民黨。嚴格而言，這不是國民黨的勝利，而是選民用選票懲罰執政黨。

國民黨在勝選之後，本應抱持戒慎恐懼的態度，摒棄密室權貴政治，由黨內中生代的地方行政首長及中央民意代表當家，重整旗鼓，除鞏固現有民意基礎，必須徹底改變老舊政黨形象，爭取年輕一代的支持。但是，國民黨始終無法擺脫黨內相爭相戮，然後敗亡的宿命。

對於國民黨而言，明年大選最理想的當然是重返中央執政，而且能在立法院取得過半議席，把民進黨行政立法兩權集於一身重新顛倒過來。當下國民黨的進退失據，左右支絀的困局看來很難突破，這個理想恐怕不容易實現。退而求其次，即使韓國瑜敗選，如果國民黨能攻佔立法院過半席次，加上現在的地方縣市多數執政的優勢，也許可以成為制衡民進黨政府的最強大反對力量？最不堪的結局將是總統府和立法院都仍是民進黨所有，而第三勢力又乘勢崛起，國民黨出現土崩瓦解或泡沫化的危機，乃物理的必然。

國民黨顯然並沒有從歷史學到教訓。在上者權力欲熏心，內鬥內行，搞到亡黨亡國，百年黨史何堪回首！韓國瑜平地一聲雷，排眾而出，在國民黨傾頹不振的時候「一人救一黨」，但始終囿於政治器識的不足，乃有不識好歹出言不遜，一句「政治權貴密室協商」，得罪所有黨內大老的蠢事出現，令到「失聯黨員」搖身一變成為「榮譽黨員」，堅持參加黨內初選，之後輸打贏要，準備脫黨參選，寧願同歸於盡也不讓「韓禿」出頭。對手開設「黑韓工廠」，負面文宣排山倒海而來，總統參選人韓國瑜孤立無援，人仰馬翻；此時此刻竟然有「黨內同志」湊上一腳拆自己陣營的台，間接為對手民進黨助選。國民黨不是常常把「精誠團結」四個字掛在嘴邊的嗎？「安危他日終須仗，艱苦來時要共嘗」甚麼時候變成了「道義放兩旁，利字擺中間」？

馬英九、吳敦義、郝龍斌等國民黨政治權貴，究竟有沒有從中國國民黨過去一百年的分合歷史之中吸取教訓呢？郭台銘一旦宣布獨立參選，國民黨除了祭出黨紀以開除其黨籍，還可以做些甚麼？