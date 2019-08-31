不知警方是否終於聽到本報對他們執法軟弱的批評，突然一反常態，一口氣拘捕多名反中亂港小頭目，他們或涉及參與暴動及襲警，或涉及煽惑他人圍警總等罪名，全部都是有的放矢，沒有冤枉。

最可笑的是，這些小頭目以為一句「沒有大台」就可將責任撇清得一乾二淨，這不是太傻太天真，而是把人當成白癡。他們不但帶頭嗌咪煽動群眾包圍和破壞警總，在其臉書專頁更不斷煽動市民罷工罷課、圍這裏拆那裏，還有其戰友羅冠聰都是犯罪一分子，只是他走得快好世界，溜到美國讀書而避過一劫而已。

本報多次點醒當局擒賊先擒王，皆因蛇無頭而不行，沒有了大小頭目帶領指揮，整場暴亂自然就會潰不成軍，警方拖了近三個月才「覺悟」顯然已是姍姍來遲，但總比甚麼也不做為好。說到底，黃之鋒等人充其量是小賊頭，大漢奸黎智英以及其豢養的反對派政客依然毫髮無損，警方到底是選擇性執法，欺小怕大，欺軟怕硬，還是一步一步收網，打大賊的行動陸續有來，大家不妨拭目以待。

可以看見，內地官媒連日發文炮轟漢奸黎，昨日又怒斥禍港四人幫「毫不掩飾自己的漢奸嘴臉」，足見內地已經忍無可忍。然而你有你鬧，漢奸黎有漢奸黎繼續瘋狂，繼接受外媒訪問時狂言「唔怕解放軍」，又揚言反修例暴亂是為美國價值觀而戰，目的是要國家主席倒台，即使不能令共產黨即時瓦解，也可換一個較開明的領導人上台，他已準備好去死云云，簡直就是不知所云、喪心病狂。他當自己係邊個？食錯藥乎？要死就快死，好行夾唔送。

實情是，在內地不斷施壓之下，港府開始做嘢，民陣原定今日舉行的「八三一」大遊行，因為警方反對而縮沙取消。隨着公安部部長趙克志南下，武警和駐軍頻頻「騷肌肉」，反對派真的準備好去死還是貪生怕死，答案很明顯了。