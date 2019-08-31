無意中聽到一個電台節目，節目甫開始主持人甲就問乙，目前境況蕭條，你有打算周末外出消費，以刺激市道嗎？這句話似曾相識，上一次聽到，我隱約記得已經是二○○三年了。

當時有經濟專家呼籲大眾踴躍消費，平素慣於布施行善的人根本不必再尋找其他機會，你到街上吃一頓飯、買一件衣服就是做善事，因為當時很多行業正處於水深火熱，多一個人光顧，企業就有多一分存活機會。沒料到這樣的日子又再度來臨，香港經濟正陰霾滿布。

○三年隨沙士而來的經濟危機，全靠中央開放內地到香港的個人遊，市道才能救活。可惜不少港人只抱「有事鍾無艷」的態度，到經濟復甦，就對內地遊客棄如敝屣，有些甚至視如寇讎，說遊人太多把香港弄得十分擠迫云云。這倒好，如今苦日又來了，要把氣走的鍾無艷請回來，恐怕不易。

不但不易，中央甚至樂意見到香港市道變差。八月十八日號稱有一百七十萬人上街示威，是讓阿爺對港人失望的重要轉捩點。當日之前，所謂的「勇武派」已經做出不少激烈行為，多次破壞市面，又在機場向兩個內地人動粗。大量的「和理非」分子在這當兒本該收斂，暫時不要遊行，以示跟勇武者保持距離才是。

但不少香港人不然，非但不與騷亂分子割裂，還透過所謂的和平示威間接「撐暴」。那些口口聲聲說不惜「攬炒」的人，很多壓根兒就沒真正嘗過艱苦日子。沙士時一旦出事，就有人來救，今次我看阿爺非但不會輕易出手，甚至會樂見香港經濟下行。上一趟北京馬上開放個人遊，今趟非但不予救助，而且還下達文件，提高深圳地位，讓當地成為全國的金融示範區，以取代香港。

內地《環球時報》的總編輯到香港訪問，據說是傳達中央意旨，他告訴你，北京不介意讓香港亂下去。