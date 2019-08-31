反修例觸發各區示威暴力衝突近三個月，惡果紛紛呈現！日日有衝突，夜夜有包圍，硝煙街頭瀰漫、胡椒噴霧處處，打開報紙睇吓電視，全是警民衝突、廢青不合作運動……香港這「福地」，叫人怎麼活？

「光復香港，時代革命」已經嚴重打殘香港經濟，家陣唔慌唔光復，日日夜夜咁反轉港九新界，區區有獎，永不落空！首當其衝嘅自然係旅遊業、餐飲業、零售業。香港已淪為戰場，訪港旅客人數驟跌，業界形容係「十級地震」，大批導遊無工開，連帶影響酒店無人住，有些三星級酒店一舊水唔使有交易，慘過○三年沙士！

仲有啊！酒樓更出現骨牌式倒閉，業界指出，若然示威情況持續多幾個月，中秋訂枱又慘淡，預期會出現更大規模嘅倒閉潮！喺咁嘅時勢，仲有啲無良政客、聲都未變嘅「革命小子」，唯恐天下不亂，一臉得戚發起全港罷工、罷課！老朽眼見香港呢個家已變得不宜居，滿城硝煙伴我老，舊家燕子傍誰飛？思之不禁老淚縱橫。

香港已淪危城，前輩說「自由而無秩序，終將喪失自由」，這十二粒字倒真可圈可點！家陣嘅年輕人，個個愛自由、愛放縱不羈、毛未出齊又愛海闊天空任佢飛！於是勇武抗爭，熱血街頭，以為有型有款，飛磚擲石、肢解智慧燈柱、刑毀紅隧入口，嘩！天地豪情，「革命」的熱血比之腎上腺素更叫人震撼陶醉！呢！孔子喺《論語》講過「君子不憂不懼」，之但係佢老人家又喺《家語》中提及「畏天」之論。即係話，孔子雖然仁者不憂、勇者不懼，起碼都「畏天」！

家陣啲年輕人，有乜嘢會令到佢哋驚？答案係冇，大學生不怕校長，不尊重知識，有啲直情叫大學校長係「垃圾」！而勇武的黑衣暴徒，當警察透明，把自己的意志無限伸張，天不怕地不怕，法律在他們眼中，自然又係「垃圾」！看官，香港今日之亂，尋其根源，教育之失敗，路人皆見也。