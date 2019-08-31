儘管民陣取消了今日的遊行集會，但預計仍然會有暴亂發生，而下周一和周二亦有人發起罷工行動，「香港眾志」等更煽動全港中學生在下周一開學日大罷課。有人揚言發動「終極一戰」，更有人煽動「殺警」，一場大規模暴動正密鑼緊鼓、呼之欲出。這一連串行動非自發或偶然，顯然是某些勢力幕後策劃，企圖「攬炒」毀港。

過去近三個月，暴力衝擊使香港社會陷入無休止的動亂狀態，各行各業經營慘淡，市況慘過沙士期間，經濟連續兩季負增長，面臨危機愈來愈大。

暴力衝擊令來港遊客明顯大減，酒店受影響紛紛減價搶客，部分四、五星級酒店，每晚房租由過往逾千元減至數百元，同時打擊市民外出飲食和消費意欲，茶客人均消費由以往一百四十元降至現時僅七十元。酒樓倒閉潮起，旅遊業、零售業、餐飲生意急挫，更有指今年月餅銷售額為近十年最差。

即使社會各界發出止暴制亂、回歸法治的強大呼聲，但反對派仍罔顧廣大市民求穩、盼和諧的願望，堅持其所謂「五大訴求」，不惜「攬炒」及「玉石俱焚」，把原先和諧穩定的香港，變成如今暴力橫行、百業蕭條的動亂之城，打爛廣大打工仔的飯碗。

民陣原本以所謂「八三一落閘五周年」為藉口發動的集會遊行，警方基於公眾安全，發出反對遊行通知書，民陣上訴被駁回，決定取消遊行集會。但亂港勢力誓不甘休，劍指香港管治權。對此市民期盼及支持警方執法、拘捕緝拿暴亂的核心分子，把暴力囂張氣燄打下去，挫敗亂港勢力攬炒毀港的企圖。

此篇文章後「仗義執言」專欄將會暫停，衷心感謝《東方日報》提供此平台讓筆者在過去兩年七個月內和讀者們交流。也感謝讀者們的支持和厚愛，期望往後能在筆者的各個社交平台和各位繼續交流，後會有期。