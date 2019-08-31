反對修訂《逃犯條例》的風暴由六月九日起至今已近三個月，比一四年違法佔中七十九日還要長，暴力程度更甚，對各行各業的影響嚴重。旅遊、飲食、零售更是重災區，嚴重打擊香港國際聲譽。不同政見導致社會撕裂，親友、同事或已反目成仇。最近壹傳媒黎智英更說，為了推翻中央的執政黨，會為美國而戰，就算香港經濟變差都不重要。其佞言一出，反而讓愈來愈多香港人開始醒覺，香港真的不能再繼續亂下去了。

筆者相信很多人最近都覺得香港變得陌生，很多事情都變了味。其中的就是「和理非」原則，和平、理性、非暴力，曾是香港引以自豪的政治傳統，不同政治立場的人，都堅守同一底線，譴責一切暴力。因為我們相信，暴力不能解決問題，只會造成更多的傷害和矛盾。現代社會一直追求民主、法治與自由，民主和法治制度是為了取代以暴力去解決社會的政治紛爭；自由是免於恐懼的自由，免於被暴力傷害的自由。

還記得當年違法佔中期間發生旺角暴動事件，反對派中仍有不少人堅守和理非的底線，立場清晰地反對暴力，不願意跟暴力激進分子同坐一條船。但事到如今，在立法會被蹂躪破壞、多區警署被圍攻、機場暴力事件、多次暴力示威人士對不同政見的路人和司機行使私刑，反對派中竟無一人有勇氣公開譴責日益升級的暴力，就連教育、社工和法律專業的，都被所謂的三不政策（不譴責、不割席、不篤灰）綑綁，對各種暴力行為縱容和包庇，甚至美化。例如公民黨郭家麒在日前的記者會上睜眼講大話，竟說沒見到示威者有惡意破壞的行為，這是立場先行，無視真相的荒謬。再說這個郭家麒，早前他於尖沙咀港鐵站被人撞到一下肩膀，就立即報警求助，盡顯郭某雙重標準的醜相。

對於所謂「三不」原則的綑綁策略，筆者分析有兩個主要原因。第一個原因和選舉有關，反對派接連兩次在九龍西的立法會補選遭遇滑鐵盧，他們公開的分析原因之一是未能爭取本土派和激進派的支持，因此他們決心爭取激進勇武和本土港獨的支持，故不敢對他們的暴行有丁點批評，深恐流失選票，就如民主派會議召集人毛孟靜，對着記者發火拍枱，聲稱代表「民主派」堅持不割席的一幕，令人印象深刻。但與此同時他們也希望保留溫和選民的支持，所以仍帶着和理非的假面具，打着支持和感激青年人，守護香港未來的旗幟，意圖激進溫和兩面討好，收割最大的政治紅利。

第二個原因是與這次的「運動」策略有關，在他們的論述中，勇武是最前線，武力是必要的手段，年輕人作出的犧牲，其他的同路人，特別是上一代人，就算未必參與勇武，但有責任支持他們。和理非和勇武的同一陣線，只是不同的角色，是前鋒和後衞，所以絕不割席，就算勇武有些過火行為，也要為他們「善後」，以文宣洗白。一句「兄弟爬山，齊上齊落」，也說明了勇武和假和理非，實為一體兩面。若是真正的香港人，是貨真價實的和理非，除了要與一切暴力劃清界線外，也要向這些假的和理非，提出時代的質問。