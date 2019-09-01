世界視線：以國從中作梗　炸散美伊和解

美伊兩國最近互釋善意，特朗普和魯哈尼兩大巨頭隨時會晤，令以色列總理內塔尼亞胡心裏不是味兒。現在內氏終於出手，致電法國總統馬克龍，表明當下並不是與德黑蘭和談的恰當時機，促請對方顧念以國所面對的安全威脅，收起干預之手。

內氏對特朗普沒輒，轉而怪責法國多管閒事，反映他多麼焦躁。馬克龍私下安排伊朗外長扎里夫突襲G7峰會，內氏早已懷恨在心。美媒放出更多內情，指當天扎里夫到訪的消息傳開後，美方就收到內氏的「奪命追魂Call」，要求與特氏直接通話，試圖說服他不要與扎里夫會晤。適逢特氏正與其他領導人開會，無法接電話，內氏與美方官員隔空糾纏了數小時才肯罷休。最終特氏沒有與伊朗官員見面，必然是顧慮到這位盟友的擔心，亦印證了日前所預測，內氏不願見到美伊和解發生，區內衝突加劇方合乎以色列的國家利益。

為了挑起各方的對立，內氏繼續不理會國際社會反對，向敵對勢力展開猛烈轟炸。文攻方面，他指摘伊朗支持真主黨在黎巴嫩發展導彈生產計劃，揚言要先發制人；武鬥方面，繼空襲伊拉克和敍利亞據點後，以軍再派出炸彈無人機殺死兩個真主黨成員，以及摧毀製造導彈的關鍵機器。真主黨誓言報復，正中內氏下懷──他先是宣揚暴力威脅論，挑釁對方動手，獲得了大規模清剿計劃的出師藉口。

今次施襲的一大特色，是採用較省成本的做法。日前黎巴嫩擊落了入侵國境的以軍展翅式無人機，億計美元的裝備毀於一旦，以軍痛定思痛，改以四槳型的工業無人機運載五點五公斤C4炸藥，發動另類的自殺式襲擊，令軍界眼前一亮──它精準度高、易於操作、成本低廉，即使被攔截，也毀不足惜，勢必取代火箭炮和軍用無人機，成為中東戰事的主力暗殺武器。

以軍聲稱是次施襲成功令真主黨的導彈計劃推遲一年，與此同時，特氏在twitter上發放一張軍事衞星照片，顯示伊朗的火箭發射中心盡毀，極盡貓哭老鼠之能事。美伊僵局朝着內氏的方向發展，馬克龍力挽狂瀾恐怕亦無濟於事。