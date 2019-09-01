神州觀察：公安淪為保護傘　掃黑除惡何艱難

內地官匪勾結、警黑一家現象早已不是甚麼秘密，尤其在掃黑除惡、「打傘破網」運動中被挖出的公安系統保護傘動輒批量湧現，紛紛為黑惡勢力撐腰站台，提供各種庇護；進而形成塌方式、系統性腐敗，如同拔出蘿蔔帶出泥，一查就是一窩，一倒就是一片，屢屢打擊民眾對當局反腐敗的信心。

湖北省紀委監委日前通報，黃岡市公安局前副局長童光明及孝感市公安局前副局長張簡，早前因涉嫌嚴重違法違紀遭查辦，近日再被當局「雙開」。通報指二人除涉及索取、非法收受他人巨額財物等問題，更淪為黑惡勢力保護傘，或徇私枉法故意包庇，或對涉黑惡案件消極偵查，壓着不辦，造成的後果及惡劣社會影響不言而喻。

不可不知，早在去年四月，時任黃岡市公安局局長汪治懷就因涉職務違法受查，之後更揭發其與當地黑老大稱兄道弟，「肝膽相照」，長期為黑社會操控的黃賭毒及非法拘禁等違法犯罪行為提供各種保護，以致被稱作「護黑局長」，可說是相當諷刺。所謂上樑不正下樑歪，有甚麼樣的公安局長，便有甚麼樣的副局長，所以對於出現這樣的結果，一點也不會讓人感到意外。

更不堪的是，算上汪局長在內，湖北早前還爆出武漢市從法院院長到檢察院檢察長、政法委副書記等公檢法系統「一把手」全面倒台的醜聞，上上下下涉及充當黑惡勢力保護傘的案件多達上千件，當中涉及公安部門的就佔了六百多件，情況怵目驚心。而自去年初開展掃黑除惡、深挖保護傘運動以來，各地諸如此類的「集體淪陷」醜聞更是頻繁上演，像早前由中巡組坐鎮指揮的雲南掃黑風暴中，便有數十名公安局長及高官遭查辦，近日揪出德宏州公安局原副局長楊從品，則被指是肅清「餘毒」之舉。

在黑警頻出的內地社會，警察不但極易淪為黑惡勢力保護傘，有的甚至親身上陣做黑老大，像湖北武穴市公安局原禁毒大隊長姜勇，就被當局定性為黑惡團夥的「首要分子」。而像楊從品及廣西南寧市公安局禁毒支隊前副支隊長吳曉寧之流，本身更是擔任掃黑督導要職或為當地禁毒工作立下大功，他們的蛻化變質無疑令人惋惜，亦更凸顯掃黑除惡阻力重重，半點鬆懈不得。

事實上，掃黑除惡難，「打傘破網」更難，因為各種保護傘、關係網都是來自「革命隊伍」本身，官傘、警傘鋪天蓋地，不僅中巡組、紀監委存在高級別的「內鬼」，亦有像內蒙古公安廳前副廳長孟建偉那樣的「傘上之傘」，將下級公安官員悉數發展成涉黑保護傘，彼此勾連，形成抱團腐敗，到頭來連誰掃誰、誰挖誰也分不清，着實叫人無奈。