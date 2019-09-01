功夫茶：司底驊賴死唔走　藥石亂投點解困

政局不穩、暴力升溫，香港目前正處於水深火熱之際，應當有能者出來為風雨飄搖嘅危局尋求解決之道，可惜啊，林鄭整個管治班子，唔係黐，就係戇！唔係傻，就係蠢！凸顯一個衰世，根本冇人才可用。人才委靡，機運自然窒塞，有金都唔識執，香港點會有運行喎。

呢，上任以來醜聞纏身、能不稱職嘅律政司司長鄭若驊，民望長期插水，愈跌愈有，是以有「司底驊」嘅諢名，近期不同政見嘅人士都不約而同要求佢下台，就知佢有幾咁神憎鬼厭！尤其喺佢指揮下嘅律政司，經常檢控甩轆，該告唔告，唔該告亂告，「放生黎智英、唔告梁振英」，虧佢仲面皮厚過犀牛皮，話自己堅守「獨立、不偏不倚、無畏無懼」嘅檢控守則喎！阿姐，你有冇再搞笑啲吖！

真係唔講好哋哋，一講起功夫茶又要吹起大喇叭數臭佢。喂，漢奸黎刑恐東方報業集團男記者單畸士，東方及男記者先後去信十四封，家陣連一口說法「告」定「唔告」都答唔到，廢成咁，仲要死霸住個毛坑不拉矢，唔通佢揸住「無恥之尤嘅令箭」──即係世上總有人比我更無恥，就可橫行無忌乎？

嗱，最近司底驊又龜縮成鍵盤戰士，發表網誌話要擴展香港嘅海事仲裁服務，仲話香港作為全球最繁忙嘅港口之一，喺仲裁方面存在優勢喎！阿姐，家陣硝煙圍城，日日有示威，夜夜有衝擊，飛磚拋石、催淚彈橫飛，你九唔搭八廢噏推廣海事仲裁服務？係唔係食錯咗過期春藥啊？講埋啲咁無厘頭嘅嘢！

家陣形勢係林鄭企唔企出嚟都死，唔通你胡扯甚麼「面對香港現時困局，利用中立調解員進行調解未嘗不是一個好的選擇」，真係可以解決問題？阿姐你係入世未深，定係堅離地成咁啊？如果調解真係可以「在過程中提供溝通平台，有利雙方收窄分歧」，香港就唔會搞到咁大檸樂啦！

龜縮驊果然係處於一個「不知所云」嘅時代，香港家陣危如累卵，你仲調來調去，收窄「婚期」，想悶死烏蠅曱甴咩？這不是蛤蟆跟着團魚跑──硬充王八的孫子嗎？

好心你啦司底驊，少噏幾句就少啲出醜！如果咁簡單，林鄭仲使乜頭痕？今日馬季開鑼咁大日子，佢連特首盃都唔夠膽出席，係回歸以來首次冇政府官員出席呀，形勢幾咁嚴峻知道未呀懵婆！

正如有學者話齋：司底驊自我了斷，躬身下台，就係最佳嘅調解方法！功夫茶都唔怕長氣，提醒林鄭一句，如果你真係覺得自己執行力高，就要當機立斷，淘汰啲笨蛋，否則香港畀司底驊藥石亂投，調來調去調出砒霜，盞死得不明不白嘅咋！