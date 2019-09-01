正論：漢奸賣國鐵了心　止暴必須用猛藥

天要下雨，娘要嫁人，洋奴漢奸鐵了心賣國禍港，不以人的意志為轉移。昨日是「八三一決定」五周年，反對派事先張揚「決一死戰」，暴力瘋狂升級，整個港島迅速淪陷，正在修復的立法會再遭破壞，政府總部遭人縱火，警察總部被投擲汽油彈，到處狼煙四起，烈燄火海。在一片腥風血雨之下，壹傳媒黎智英繼續囂張，既帶頭非法遊行，又妖言惑眾，擺明不搞死香港不罷休。

民陣的遊行申請遭警方反對後，反對派一意孤行照樣上街，黎智英在收錢政客李卓人、梁國雄等人簇擁下現身，儼然以「總指揮」自居，並且大放厥詞，批評警方依法拘捕反對派政客是「恐嚇」，「香港人不能被嚇怕」云云。其實，來說是非者，便是是非人。黎智英作為「禍港四人幫」之首，又是「為美國而戰」的「漢奸代表」，深知唇亡齒寒的道理，煽惑愈多人上街，鼓動愈多人暴亂，他便愈安全。昨日又有大量美國旗在遊行隊伍中飄揚，意味甚麼，不言而喻。

搗鬼有術，也有效，然而有限。不管洋奴漢奸如何妖言惑眾，如何以民主鬥士自居，叛國賣港的事實永遠不能改變，必遭法律重判。隨着中央「止暴制亂」的呼聲一浪高於一浪，警方加緊大搜捕，公安武警及駐港解放軍頻頻「騷肌肉」，震懾效果巨大。君不見，儘管黎智英接受外媒訪問時狂言「不怕解放軍」、「做好戰死準備」，但從不見他親身走上戰場，昨日現身遊行一會兒後，隨即在群丑護送下安全離開，留下來打生打死的永遠只有蝦兵蟹將。不怕解放軍云乎哉！做好戰死準備云乎哉！

事實上，漢奸從來都是貪生怕死之徒，從來沒有好下場，亦從來不知收手，不會回心轉意，堅持一條黑路走到底，死性不改。由南宋的秦檜，到明末的吳三桂，再到抗日時期的汪精衞等等，中國歷史上漢奸輩出，個個都自鳴得意，但縱使他們曾經風光無限，死後也難逃遭人唾罵，遺臭萬年，黎智英等「禍港四人幫」當然莫能例外，最終必然被釘在歷史恥辱柱上。

如今，香港已在懸崖邊緣，退一步便粉身碎骨。警方近日執法雖然有所改變，千呼萬喚的水炮車昨日首度加入顏色水鎮暴，亦敢於拘捕部分黎智英豢養的政客走狗，但依然未夠堅定、未夠徹底，依然未敢將矛頭指向黎智英。必須指出，香港要槍有槍，要法律有法律，加上有中央支持，只要港府收拾心情，奮起止暴制亂，根本不可能一籌莫展。特首林鄭月娥近日暗示可能動用《緊急法》，反對派政客隨即跳出來反對，不是聲稱這等同戒嚴，摧毀經濟，就是威脅說會影響香港獨立關稅區地位，法律界人士更忙不迭批評違反人權。但正如有人質疑，反對派和暴徒的所作所為，有哪一樣不是摧毀經濟？又有哪一樣符合人權？他們不覺得自己很可笑嗎？

很明顯，反對派視《緊急法》為洪水猛獸，擺出如喪考妣的模樣，證明此舉擊中他們的要害。《緊急法》一旦實施，特首只需連同行會就可訂立任何符合公眾利益的規例，毋須經立法會審批。這是港英時期已有的法律，曾在六七暴動期間引用，現在即使引用也完全符合「一國兩制」和香港法律規定。

再說，中央也可根據《基本法》第十八條，宣布香港進入緊急狀態，將全國性法律在港實施，出動武警平亂。武警部隊早已在深圳集結，只待一聲令下便可進駐香港，公安部部長趙克志更親自南下督師，顯見中央早有準備。更何況，還有駐港解放軍作為特區最堅強後盾，老鼠曱甴蚍蜉撼樹，不自量力，豈有不自取滅亡之理？

說來唏噓，香港之所以淪落至此，近因固然是港府軟弱無能，綏靖投降，但遠因更是中央治港政策失誤，錯將「五十年不變」當成「五十年不管」。黎智英之流公然在中國土地上勾結外部勢力，引洋人入關，多年來大搞黑金政治，充當反中亂港的最大黑手，甚至為港獨搖旗吶喊，卻從來沒有受到法律制裁，這不是咄咄怪事嗎？叛國罪行放諸全世界都是頭號重罪，絕無逍遙法外之理，偏偏香港例外。黎智英不僅在佔中案全身而退，政治黑金案一筆勾銷，就連粗言辱罵恐嚇東方報業集團記者案都石沉大海。說穿了，不就是中央沒有端正主人家的態度，任由管治權和刀把子操縱在外部勢力及其代理人手裏，洋奴漢奸才會猖狂若此嗎？

豫則立，不豫則廢。香港無疑陷入回歸以來最大的政治危機，但危機也可以是轉機，由漢朝文景之治，到唐代貞觀之治，再到清朝康乾盛世，無不經過極大動盪而來。甚至乎，新中國一度備受國際抵制，歷盡艱辛，一樣能夠茁壯成長。今天也是一樣，只要中央果斷出手，重奪管治權，大破之後就是大立，否極就會泰來。治沉疴用猛藥，港府又好，中央也罷，是時候給予洋奴漢奸重重一擊，為「一國兩制」打出太平盛世，為大國崛起打出長治久安！