香港已經沒有其他選擇，不迅速平亂，形勢會更為惡化。暴民已經朝恐怖主義的傾向變化，「和理非」已是沒有人再相信了，提「和理非」只不過是暴民的謊言欺騙。現時任何示威以至不是示威都是以暴亂作為目標，示威與暴亂割席與否變成毫無意義。香港社會面對的是沒有底線的暴力革命，解決的方法只有鎮壓，別無他途。

鎮壓暴力革命依的還是香港的法制，有規章制度可循，有法理根據和授權，鎮壓是鎮壓非法的暴力行為，打擊禁制仇恨政治，保護香港政治與社會的合法自由，對抗暴民的極端政治行為，恢復社會的秩序和安寧。

這是憲法規定合法武力的宗旨和目標，不可能由暴民或其香港內外支持者以歪曲的新聞、歪曲的道理來否定。而暴力革命涉及的不僅只是暴力行為，還有暴力言論，以及鼓吹暴力行為與言論的組織、教唆、支持和推動者。暴力革命和仇恨政治已超越政治自由、言論自由的界限。

在法制基礎上的各種政治權利都有底線，沒有底線的不但違反法治，成為觸犯法紀的非法行為，而且構成反社會性質，同時被道德所譴責，也會被所有維護社會秩序、社會穩定的人所對付。

這已經不是在社會之內不同主張和利益的人之間的矛盾，而是社會與反社會的生死對決。革命如果成功，原有的體制、利益、價值被推翻，將衝擊所有人。因此，維護原有體制、利益、價值者必然要全力對抗，以決生死。

革命者必有其與現社會不同的社會政治主張，例如農民或貧民起義，定要重塑天地，再建社會。但是，今次香港暴民所推動的暴力革命，卻沒有具體的社會政治藍圖，連口號也是抽象難解。「光復香港」，誰也不知道實際光復甚麼；「時代革命」，革甚麼命？革誰的命？他們不敢提革大資本家的命，改造香港的社會經濟現實，卻是舞着英國殖民地的旗、美國的國旗來進行暴力革命。沒有清楚的政治主張，暴力革命便完全是為了破壞。

而當提出「英美港盟」，便露出了尾巴，所謂「革命」便只是恢復英國殖民地，把香港歸英歸美。自治實質是「港獨」，「港獨」卻是賣國賣港的掩護。暴力革命，全面破壞，只是為了討好英、美而作的破壞。更可悲的是，革命還未成功，帶頭的便紛紛外逃，追求外國庇護與移民。革命變成政治鬧劇，大學生、中學生與社會青年的破壞便只是破壞，不知道為甚麼的破壞。

事實上，香港難以被奪權，革命便只是破壞，為了美國目的的破壞。